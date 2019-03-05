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外資法將立法 台資法律適用不變

2019-03-05 12:53世界日報 北京5日電

中國大陸「外商投資法」將在全國人大立法，但並未如原來的「外資三法」，將台資納入外資。全國人大發言人張業遂4日明確表示，制定「外商投資法」，不會改變對港澳台投資的法律適用安排。

張業遂強調，「港澳台都是中國的一部分，但港澳台屬於單獨關稅區。因此來自港澳台的投資，既不同於外資，也不完全等同於內資。」他表示，實際上對港澳台投資，當局一直參照外商投資，進行管理，制定「外商投資法」不會改變對港澳台投資的法律適用安排。

他同時指出，外資法相關制度還將根據實際需要，不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的營商發展環境。

十三屆全國人大二次會議5日在北京開幕，議程之一是審議「外商投資法」，8日下午將由全國人大副委員長王晨作「外商投資法（草案）」的說明，並於15日表決。

張業遂強調，「外商投資法」將是中國大陸對外商投資管理體制的「根本性變革」，將明確規定，對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度。

也就是取消逐案審批制管理模式，對於禁止和限制外國投資者投資的領域，將以清單方式明確列出。清單以外，充分開放中外投資，將享有同等待遇。外商投資管理體制的根本性變革，將提高投資環境的開放度、透明度和可預期性，為推動形成全面開放新格局提供更加有力的法律保障。

外資全國人大北京

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