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郭樹清稱 有把握落實中美在金融領域開放決定

2019-03-05 11:56聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清5日上午出席大陸13屆全國人大二次會議受訪時表示，在金融領域的開放，中美「完全能夠達成一致」，大陸也非常有把握能落實這些協議。他並重申，大陸一直在維護人民幣匯率穩定，未將匯率作為貿易競爭工具讓其貶值。

據上海《澎湃新聞》報導，郭樹清表示，在中共18大以來，大陸在金融領域的改革開放就不斷邁出新的步伐，取得了很大的成績。特別是去年，中共中央總書記習近平在博鰲亞洲論壇上再次提到將加快金融業對外開放，對外開放要宜早不宜遲，宜快不宜慢。從銀行保險角度，銀保監會研究提出15條措施，現在基本「落地」。

郭樹清說，我們去年新批了很多外資的銀行、保險公司，有的是法人機構，有的是分支機搆，直接進入中國市場，已在機構也擴大了業務範圍。

郭樹清指出，最近中美雙邊貿易談判在六個方面取得實質性突破，包括技術轉移、知識產權保護、非關稅壁壘、農業、服務業匯率。其中服務業和匯率和金融關係很大。「這個進展是實質性的，我想還會進一步擴大開放，這是毫無疑問的。」

他強調，「可以肯定的是，在金融領域的開放，我們中美雙邊是完全能夠達成一致的。雖然現在可能還有一些小的分歧，但是我覺得問題不是太大。」

郭樹清進一步說明稱，首先改革開放40年以來，特別是在18大以來過去這六年，都是中國主動作為的，是中國金融自己發展的需要，中國經濟發展的需要。

其次，中美雙方在金融業方面，無論是銀行、保險、還是證券，實際上雙方過去交流、交往是非常多的；

第三，過去雙方在一些議題是存在誤解的，而這些誤解是完全可以消除的。郭樹清說，「比如美國政府的一些官員，包括特朗普總統（台灣稱川普）指責中國操縱匯率，推動人民幣貶值獲得競爭優勢，這是沒有的事情，大家都知道。」

郭樹清稱，「我們一直在維護人民幣匯率的穩定，我們沒有把這個匯率作為一個貿易競爭的工具讓它貶值，去贏得競爭優勢，這是美國財政部的定義。按照這個定義，中國沒有（對）匯率的操縱。所以這個問題一解釋，我想大家都會明白。我想接下來的談判，達成共識是比較容易的。」

郭樹清強調，「我們執行落實這些決定、協議，我覺得也是非常有把握的。」

中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清。（本報系資料庫）
中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清。（本報系資料庫）
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