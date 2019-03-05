李克強：推動全方位對外開放 促外貿穩中提質

2019-03-05 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中共國務院總理李克強今天在政府工作報告中指出，今年將推動全方位對外開放，應對外貿出口下滑，將穩中提質，推動市場多元化。

李克強指出，為加大吸引外資力度，將進一步放寬市場准入，縮減外資准入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營。

同時，落實金融行業和債券市場改革開放，對內外資企業一視同仁。