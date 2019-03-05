中共今年再降手機和網路費用

2019-03-05 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共總理李克強上午在今年度「政府工作報告」中說，今年中小企業寬帶（寬頻）平均資費再降低15%，移動網路流量平均資費再降低20%以上，在全大陸實行「攜號轉網」，規範套餐設置，使降費實實在在、消費者明明白白。

另外，要著力緩解企業融資難融資貴問題。改革完善貨幣信貸投放機制，適時運用存款準備金率、利率等數量和價格手段，引導金融機構擴大信貸投放、降低貸款成本，精準有效支持實體經濟，不能讓資金空轉或脫實向虛。加大對中小銀行定向降準力度，釋放的資金全部用於民營和小微企業貸款。

他又稱，支持大型商業銀行多渠道補充資本，增強信貸投放能力，鼓勵增加製造業中長期貸款和信用貸款。今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。清理規範銀行及中介服務收費。完善金融機構內部考核機制，激勵加強普惠金融服務，切實使中小微企業融資緊張狀況有明顯改善，綜合融資成本必須有明顯降低。