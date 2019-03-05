中共發改委：今年將深化石油天然氣體制改革

2019-03-05 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家發改委上午發表2019年《國民經濟和社會發展計劃草案》，指今年將繼續深化重點領域改革，推進國資國企改革，以及深化石油天然氣體制改革。

推進國資國企改革方面，《計劃草案》指將出台改革國有資本授權經營體制方案，擴大重要領域混合所有制改革試點範圍，完善員工持股等配套政策，加快推進一般競爭性領域的混合所有制改革，積極推動民企參與國企改革；改組成立一批國有資本投資公司，組建一批國有資本運營公司，推動國有資本投資、運營公司試點取得更大成效。

《計劃草案》指出，會研究擴大國有資本經營預算實施範圍，提高國有資本經營預算調入一般公共預算的比例，及繼續分批推動劃轉部分國有資本充實社保基金等。

另外，今年會深化重點行業改革，當中須深化石油天然氣體制改革，組建國家石油天然氣管網公司，實現管輸及銷售分開；放開油氣勘查開採准入限制，積極吸引社會資本加大。此外亦要深化電力體制改革，推動交易機構獨立規範運行，加快推進電力市場化交易，穩步推進電力現貨市場建設試點，擴大增量配電業務改革試點。另外，將深化郵政和煙草體制改革。

對於今年經濟形勢，中共發改委預期經濟運行「總體平穩、穩中有進，但穩中有變，變中有憂」，不但國際間面臨保護主義加劇，大陸國內經濟亦面臨下行壓力，亦點名外圍不確定性可能透過金融市場影響國內。

《計劃草案》指出，國際形勢方面，全球動盪風險點增多，使中國外部環境複雜嚴峻，世界經濟雖有望延續復甦態勢，但保護主義、單邊主義加劇，主要發達經濟體貨幣政策調整的外溢效應持續顯現，部分新興經濟體面臨的風險增加，國際大宗商品價格波動加劇，地緣政治風險累積發酵，全球經濟貿易增速放緩。

大陸國內方面則有經濟面臨下行壓力，內需增長放緩，基建、製造業、房地產開發等領域投資保持平穩的難度加大，消費穩定增長亦面臨挑戰。