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今年大陸GDP增長目標 設定6%至6.5%區間

2019-03-05 09:08聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國務院總理李克強5日作「政府工作報告」時指出，2019年中國經濟運行將堅持「穩中有進」的工作總基調，全年宏觀經濟GDP增長目標設定為6%-6.5%區間。李克強宣佈實施更大規模減稅，普惠性減稅與結構性減稅並舉，強調「放水養魚」。

在經濟下行、金融風險升溫，又面臨中美貿易戰內外夾擊的中國宏觀經濟，2019年該怎麼佈局？不出預料，大陸今年GDP增長目標在6%-6.5%區間，較2018年6.6%進一步下滑，再創下自1990年以來近29年新低。

經濟下滑壓力增大，牽動金融政策佈局，政府工作報告明定繼續實施「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」。其中，貨幣政策強調要鬆緊適度，在政府工作報告中沒有提廣義貨幣M2的增速目標，但強調廣義貨幣M2和社會融資規模增速，要與GDP增速相匹配。

李克強強調，既要把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，右翼靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，有效緩解時體經濟特別是民營和小為企業融資問題，防範化解金融風險。

財政政策仍是積極，值得注意的是，去年轉變為聚力增效，今年又重回之前的加力提效。其中，備受關注的赤字規模為人民幣2.76兆元，赤字率2.8%比去年提高0.2個百分點，守住3%底線。李克強指出，適度提高赤字率，是考慮為應對今後可能出現的風險預留政策空間。

李克強多次提及防風險，他指出在當前經濟下行壓力加大情況下，出臺政策要有利於穩預期、穩增長、調節構，要防止緊縮效應疊加放大，絕不能讓經濟運行劃出合理區間。

他還指出，不會採取只顧眼前，損害長期發展的短期強刺激政策，而產生新的風險隱患。

值得注意的是，政府工作報告訂定今年將實施更大規模的減稅。李克強表示，普惠性減稅與結構性簡水並舉，重點降低製造業和小為企業稅收負擔。他並宣佈，製造業現行16%稅率將下降至13%；交通運輸、建築業現行10%稅率降至9%。強調減稅著眼「放水養魚」，是宏觀政策穩增長、保就業、調節構的重大抉擇。

政府工作報告預計全年減輕企業稅和設保負擔近人民幣2兆元。

此外也將降低涉企收費，工商電價再降低10%，並降低製造業用電成本；再降鐵路、港口收費。

另外，在政策的大力推動下，基建投資出現一定程度的回升，成為拉動投資的關鍵力量。政府工作報告披露，今年將完成鐵路投資人民幣8000億元、公路水運投資人民幣1.8億元，再開工一批重大水利工程等，今年中央預算內投資會比去年增加人民幣400億元，達人民幣5776億元。

大陸國務院總理李克強。圖/新華社
大陸國務院總理李克強。圖/新華社
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