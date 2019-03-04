未來5年 5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸中國信息通信研究院最新的一項研究顯示，預計到2025年，5G將直接創造超過300萬個就業崗位；5G商用直接和間接拉動的經濟產出超過35萬億元（兆）人民幣（約 158兆台幣）。

中新社報導，信通院是中國工業和信息化部下屬機構。這份《5G產業經濟貢獻》研究稱，5G將催生工業數據分析、智能算法開發、5G行業應用解決方案等新型信息服務崗位，並培育基於在線平台的靈活就業模式。預計到2025年，5G將直接創造超過300萬個就業崗位。

中國信息通信研究院政策與經濟研究所監管研究部主任張春飛表示，從直接貢獻看，5G產業可以帶動產業鏈快速發展，一是大量網絡設備採購，二是手機終端升級換代，三是推動開發出更多應用。

信通院預計，2020年到2025年期間，中國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元，直接創造的經濟增加值達3.3萬億元。

從間接貢獻看，5G與雲計算、大數據、人工智能等技術深度融合，將支撐傳統產業研發設計、生產製造、管理服務等生產流程的全面深刻變革，助力傳統產業優化結構、提質增效。

信通院預計2020到2025年期間，中國5G商用間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元，間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元。