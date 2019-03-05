科創板證交糾紛 上海將建審判機制

2019-03-05 00:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國官方日前宣布在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制。全國人大代表、上海市高級人民法院院長劉曉雲3日在北京表示，上海法院將建立涉科創板糾紛案件專業化審判機制，大力加強中小投資者權益保護。

中新社報導，中國此次設立科創板，在發行、交易、信息披露、退市等各個環節均有制度創新。劉曉雲表示，作為資本市場改革的試驗田，科創板相關創新機制可能帶來一系列新型、疑難、複雜的司法問題，如差異表決權架構下的公司治理問題、證券交易所自律監管的司法審查標準等。

他稱，上海法院將採取多項措施加強對中小投資者權益的保護，包括嚴厲打擊證券領域違法犯罪行為；認真做好內幕交易糾紛等案件的審判工作；加強與專業調解機構合作，發揮證券糾紛多元化解機製作用，從源頭上化解糾紛；通過發布投資者保護典型案例等方式，倡導正確投資理念等。

劉曉雲還透露，上海法院將建立涉科創板糾紛案件專業化審判機制。針對涉科創板新類型糾紛案件，上海法院將建立專業化審判團隊、專家陪審、專家輔助等審判機制，確保案件的審判質量、效率與司法公信力。同時，還將及時研究解決審判實踐中出現的新情況、新問題，遵循「統一市場、統一監管、統一司法」的原則，保障科創板發行上市、持續監管、證券交易等各項制度順利實施。