廣東強打大灣區 助大馬投資

2019-03-05 00:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省商務廳副廳長陳越華4日在吉隆坡表示，廣東將抓住粵港澳大灣區建設機遇推動更高水平開放，將為馬來西亞投資者提供更好的投資機遇和更廣闊發展空間。

中新社報導，第11屆中國加工貿易產品博覽會（加博會）馬來西亞推介會當日在此間舉行。陳越華在推介會上介紹，廣東省將全力推進粵港澳大灣區建設，加快廣東自貿試驗區制度創新，促進粵港澳大灣區規則相互銜接；將探索實施跨境服務貿易負面清單管理模式；將進一步創新口岸通關模式，大力推動粵港澳三地物流人流便捷流動。

據統計，去年廣東和馬來西亞進出口貿易額逾300億美元，佔中馬貿易額近三成；截至去年底，馬來西亞在粵設立企業累計超過1200家，廣東在馬來西亞實際投資額逾10億美元。陳越華表示，開放的廣東將為馬來西亞投資者帶來更大商機。

廣東省相關人士在推介會上介紹，在粵港澳大灣區建設發展背景下，本屆加博會將於今年4月18日至4月21日在廣東省東莞市舉行。加博會上將專門舉辦粵港澳大灣區規劃及加工貿易創新發展成果展，相信可助力中馬兩國加強經貿合作，共贏發展。

馬來西亞-中國總商會第一副會長盧國祥指，中國正在日益引領全球創新科技發展的趨勢，通過馬中合作，引進和借鑒中國新興技術，可為馬來西亞企業，尤其是中小企業的快速成長提供管道。

盧國祥說，加博會已被馬來西亞商界視為今年重大經貿活動，可助力馬來西亞中小企業面向全球市場，提供升級轉型和走向國際化的機遇。