廣州斥百億人民幣 打造農業創新平台

2019-03-05 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州國家現代農業產業科技創新中心（簡稱「廣州科創中心」）責任人劉玉濤3日表示，廣州科創中心將獲得累計106億元資金投入，打造服務於粵港澳大灣區及全國的開放性農業科技創新平台。

新華社報導，廣州科創中心於2018年12月12日掛牌成立。作為農業農村部與廣東省人民政府共同搭建的農業科技孵化與創新平台，該中心旨在聚焦現代農業產業，以科技創新為引擎，構建農業科技經濟一體化服務平台，打造現代農業發展新動能和區域經濟增長極。

劉玉濤說，廣州科創中心將通過機制創新、整合資源、要素激活、重點轉化、鏈條服務，打造科學家和企業家農業科技「硅谷」，破解研究、轉化「兩張皮」難題，服務廣東、輻射粵港澳大灣區。按計畫，2019年廣東省農業農村廳將投入1億元財政資金，廣東省科技廳也將配套5億元現代農業專項經費，正在推進的「廣東省現代農業實驗室」也將投入100億元。

「廣州科創中心已經和廣州交易所集團共同創建了廣州農村產權交易所，目前正採集科研機構和企業雙方的供需信息，今年6月開始，將定期舉行專題成果拍賣交易會。經平台交易成功後，由政府統籌和傾斜資源重點撫育、精準施策、催化升級。」劉玉濤說。

劉玉濤表示，廣州科創中心將聚集100家科研平台，孵化1000家企業，帶動若干個千億元級別的產業集群。

目前廣州科創中心已通過對接會達成數十項成果轉化和平台嫁接合作意向，國家微生物種業聯盟成果交易博覽會正在籌備中。