親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣州斥百億人民幣 打造農業創新平台

2019-03-05 00:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣州國家現代農業產業科技創新中心（簡稱「廣州科創中心」）責任人劉玉濤3日表示，廣州科創中心將獲得累計106億元資金投入，打造服務於粵港澳大灣區及全國的開放性農業科技創新平台。

新華社報導，廣州科創中心於2018年12月12日掛牌成立。作為農業農村部與廣東省人民政府共同搭建的農業科技孵化與創新平台，該中心旨在聚焦現代農業產業，以科技創新為引擎，構建農業科技經濟一體化服務平台，打造現代農業發展新動能和區域經濟增長極。

劉玉濤說，廣州科創中心將通過機制創新、整合資源、要素激活、重點轉化、鏈條服務，打造科學家和企業家農業科技「硅谷」，破解研究、轉化「兩張皮」難題，服務廣東、輻射粵港澳大灣區。按計畫，2019年廣東省農業農村廳將投入1億元財政資金，廣東省科技廳也將配套5億元現代農業專項經費，正在推進的「廣東省現代農業實驗室」也將投入100億元。

「廣州科創中心已經和廣州交易所集團共同創建了廣州農村產權交易所，目前正採集科研機構和企業雙方的供需信息，今年6月開始，將定期舉行專題成果拍賣交易會。經平台交易成功後，由政府統籌和傾斜資源重點撫育、精準施策、催化升級。」劉玉濤說。

劉玉濤表示，廣州科創中心將聚集100家科研平台，孵化1000家企業，帶動若干個千億元級別的產業集群。

目前廣州科創中心已通過對接會達成數十項成果轉化和平台嫁接合作意向，國家微生物種業聯盟成果交易博覽會正在籌備中。

經濟輻射

相關新聞

兩會特別報導／李克強：經濟拚「穩中求進」

2019-03-04 23:30

微信帶動陸就業機會 去年增加10％

2019-03-05 00:23

阿里入股後…高鑫營收獲利雙降

2019-03-05 00:20

陸股解碼／選好股 聚焦三主軸

2019-03-05 00:20

MSCI加持 滬指登八月高點

2019-03-05 00:20

科創板證交糾紛 上海將建審判機制

2019-03-05 00:14

廣東強打大灣區 助大馬投資

2019-03-05 00:13

大灣區經濟發展條例 加速制訂

2019-03-05 00:13

江蘇小龍蝦豐收 準備上市

2019-03-05 00:12

陸兩會政策紅利 大家都期待

2019-03-04 23:30

陸「外資法」定義不明確 台商難安心

2019-03-04 23:30

外商投資法立法 人大：台資法律適用不變

2019-03-04 23:30

港商：韓國瑜訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58

澳門台商會長簡廷在：爭取韓國瑜23、24日訪澳門

2019-03-04 22:56

未來5年 陸5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09

行動電競股英雄互娛借殼赫美集團登陸A股 漲9.97%

2019-03-04 20:45

RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30

滬指漲1.1%返3000關 成交破兆元

2019-03-04 15:58

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

華為財務長孟晚舟 控告加拿大：扣押侵權

2019-03-04 13:50

中國科創板火速上路 今年集資上看千億

2019-03-04 12:53

政策3利多 A股價量齊揚 創業板漲4%滬指漲2.6%

2019-03-04 11:58

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08

陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05

華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04

北京招企業投資 擴大開放服務業

2019-03-04 00:12

為發展加柴火 湖南爭設自貿區

2019-03-04 00:11

陸科創板投資者 估約有300萬人

2019-03-04 00:11

ofo商城測試 押金可換購物金

2019-03-04 00:11

廣西防城港拚冷鏈經濟 海陸並進

2019-03-04 00:10

大灣區打開一扇門 霍啟剛：港青新機遇

2019-03-04 00:09

深港深化合作 深圳3管齊下

2019-03-04 00:09

珠海加強7領域 互聯互通澳門

2019-03-04 00:09

廣東建設大灣區 推藍圖三部曲

2019-03-04 00:08

北京瞭望／大陸諸侯經濟的新戰爭

2019-03-03 23:18

大陸特斯拉車主 衝到門市拉白布條抗議降價

2019-03-03 21:17
看更多

熱門文章

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

加拿大前外交官康明凱遭逮 陸控竊取、刺探敏感資訊和情報

2019-03-04 19:25

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

港商：韓國瑜訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

澳門台商會長簡廷在：爭取韓國瑜23、24日訪澳門

2019-03-04 22:56

陸外交部：立即釋放華為孟晚舟 以免錯上加錯

2019-03-04 19:16

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

對岸連江縣長抵馬祖 「雙連江」5日座談

2019-03-04 21:10

未來5年 陸5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05

RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

華為財務長孟晚舟 控告加拿大：扣押侵權

2019-03-04 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top