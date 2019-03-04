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行動電競股英雄互娛借殼赫美集團登陸A股 漲9.97%

2019-03-04 20:45聯合報 記者林宸誼╱即時報導

在大陸新三板有「行動電競第一股」之稱的英雄互娛，透過反向收購赫美集團完成借殼上市，赫美集團4日復牌，漲幅9.97%，收盤價人民幣7.06元。

交易完成後，80後的英雄互娛的實控人應書嶺，成為赫美集團新的實控人。

經濟通通訊社報導，在這次合併中，赫美集團收購英雄互娛100%股份，同時英雄互娛實際控制人應書嶺取得上市公司控制權，換股收購價每股人民幣5.94元，較復牌前收市價折讓7.5%。

重組預案中，尚未公布英雄互娛的估值，不過透過新三板公布的財務數據顯示，英雄互娛在2016年、2017年營收分別為人民幣9.36億元和10.36億元；淨利潤分別為人民幣5.32億元和9.15億元。

2018年前三季度，英雄互娛營收和淨利潤，分別為人民幣8.59億元和4.25億元，年增速分別為7.36%和8.77%。截至2018年9月底，英雄互娛的淨資產為人民幣46.43億元。

證券時報報導，根據英雄互娛2018年半年報，當前公司自研或代理發行的遊戲包括「全民槍戰2」、「一起來跳舞」、「一起來飛車」等多款遊戲，其中2018年新上線的遊戲包括「超殺默示錄」、「吃豆大作戰」等，遊戲並與眾多知名IP相結合。

股東方面，英雄互娱董事長應書嶺，100%全資控制的迪諾投資持有英雄互娛5.02億股份，占比35%，為公司控股股東；華誼兄弟則持有英雄互娛20.17%的股份，位列二股東，資料顯示，華誼兄弟于2015年入股，當時的交易總金額約為人民幣19億元。

1981年出生的應書嶺，之前曾擔任過中國手游娛樂集團總裁、CEO，2015年創辦英雄互娛，開闢「行動電競」這一市場。

人民幣上市公司經濟

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