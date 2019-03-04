人民幣還能升多少？金融機構普遍預測上檔有限

2019-03-04 16:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



金融機構多數認為人民幣這波升勢正趨近尾聲，因為美中貿易談判有所進展的利多逐漸出盡，市場將轉而聚焦於中國經濟成長減緩的利空。

今年來人民幣對美元已升值2.6%，在亞洲貨幣中最為強勢，4日人民幣再度攻克6.70，主因媒體報導美國可能取消大部分對中國課徵的懲罰性關稅。今年來人民幣對24種貨幣籃的匯率指數也上升2%，約為95.13，接近去年7月來最高水準。

國民西敏寺資本市場公司新興亞洲策略專家指出，匯市對美─中雙邊貿易情勢的注意力將下降，反而將重新關注中國的經濟數據；預料人民幣未來幾個月仍會溫和升值，但到年底時將回貶到6.8上下，因為中國經濟成長減緩及經常帳順差萎縮。

彭博資訊調查顯示，經濟學者預料去年第4季中國經濟成長率將減緩到6.2%，並預料人民銀行今年將再調降存款準備率共150基點，都不利於人民幣持續回升。

新加坡華僑銀行經濟學者謝東明指出，中國經常帳順差預料將再萎縮，主因大陸民眾擴大消費進口的各項服務，且中國將進口更多美國產品；野村控股首席中國經濟學者陸挺也表示，中國出口數據惡化，也將壓抑人民幣匯率。

中國建設銀行駐香港雙率專家趙志軒指出，一旦貿易協議敲定，人民幣在升到6.6附近時將會出現賣壓。