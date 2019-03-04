親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 歹徒搜50萬逃逸

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

滬指漲1.1%返3000關 成交破兆元

2019-03-04 15:58聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中美貿易談判據報接近尾聲，市場又憧憬中國兩會期間或有利好大市的新政策出台，大陸A股今天收漲。上證指數延續上日(1日)漲1.8%的強勢，收升1.1%，重上3000點大關，連續第二日走強，創逾8個月以來的新高。市場交投火熱，兩市成交合計增逾57%至近1.05兆元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開0.73%，重返3000點，其後不斷上升，最高見3090點，漲96點或3.23%，尾段升幅收窄，收市報3027點，漲33點或1.12%，成交4806.04億元。

深成指亦高開高走，收市報9384點，漲216點或2.36%，最高見9567點，漲399點或4.36%，成交5659.5億元。

滬深300指數報3794點，漲44點或1.18%；創業板指數報1619點，漲51點或3.31%。

各板塊全線走揚，船舶製造股漲逾5%；環保股漲逾4%；半新股漲逾3%；電力、房地產股漲逾2%；有色金屬、石油、化工、水泥、鋼鐵股漲逾1%；煤炭、金融股亦靠穩。

《華爾街日報》引述消息稱，中美兩國正就貿易協議作最後階段的討論。北京方面同意降低美國農產品、汽車、化學品，與其他貨品的關稅，而華府則取消去年實施的大部分中國大陸貨品關稅措施。據悉，兩國希望爭取在中美兩國元首會晤前達成協議，有關會晤的日期可能是3月27日。

上證指數延續三月一日漲1.8%的強勢，收升1.1%，重上3000點大關，連續第二...
上證指數延續三月一日漲1.8%的強勢，收升1.1%，重上3000點大關，連續第二日走強，再創逾8個月以來的新高。(路透社資料照片)
分享

房地產北京

相關新聞

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

華為財務長孟晚舟 控告加拿大：扣押侵權

2019-03-04 13:50

中國科創板火速上路 今年集資上看千億

2019-03-04 12:53

政策3利多 A股價量齊揚 創業板漲4%滬指漲2.6%

2019-03-04 11:58

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08

陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05

華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04

北京招企業投資 擴大開放服務業

2019-03-04 00:12

為發展加柴火 湖南爭設自貿區

2019-03-04 00:11

陸科創板投資者 估約有300萬人

2019-03-04 00:11

ofo商城測試 押金可換購物金

2019-03-04 00:11

廣西防城港拚冷鏈經濟 海陸並進

2019-03-04 00:10

大灣區打開一扇門 霍啟剛：港青新機遇

2019-03-04 00:09

深港深化合作 深圳3管齊下

2019-03-04 00:09

珠海加強7領域 互聯互通澳門

2019-03-04 00:09

廣東建設大灣區 推藍圖三部曲

2019-03-04 00:08

大陸．資金．對策／住所與居民定義 影響台籍個人所得稅申報

2019-03-03 23:32

北京瞭望／大陸諸侯經濟的新戰爭

2019-03-03 23:18

華為洩底…擁自駕關鍵技術

2019-03-03 22:48

大陸特斯拉車主 衝到門市拉白布條抗議降價

2019-03-03 21:17

陸推5G手機 下半年零星上市、明年將能大規模使用

2019-03-03 16:54

百度創辦人：回歸科創板再觀察 未來專注5G

2019-03-03 16:09

陸企名人堂／陳琪打造「蘑菇街」 把對手變助手

2019-03-03 12:55

華為：絶不會造汽車 但會幫客戶造好車

2019-03-03 11:19

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 11:13

世銀報告籲中國國企改革 北京攔下

2019-03-03 10:12

兩岸人物／天地偉業董座 研發打天下

2019-03-03 00:43

兩岸人物／地平線CEO余凱 孵出獨角獸

2019-03-03 00:43

僧多粥少 大陸求職搶破頭

2019-03-03 00:43

陸推科創板 新規火速上路

2019-03-03 00:42

彭博資訊專欄／中國需要大牛 不要狂牛

2019-03-03 00:39

上海巡禮／台工程師在大陸的「一三五定律」

2019-03-03 00:30

陸推科創板 學者：陸股從沒這麼重要過

2019-03-02 23:13

個人投資科創板 需兩條件

2019-03-02 23:13

大灣區利港8措施 高端人才享「港人港稅」

2019-03-02 16:32

兩會經濟熱點：大規模減稅降費、外商投資法

2019-03-02 14:20
看更多

熱門文章

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

大陸特斯拉車主 衝到門市拉白布條抗議降價

2019-03-03 21:17

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

「吃不死人」 中國多數民眾不在意非洲豬瘟

2019-03-03 16:41

政協開幕／破解坐姿政治學！就這3人霸氣外露

2019-03-04 00:09

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04

兩岸微流行／星巴克貓爪杯 大陸暴紅

2019-03-04 00:09

可靠消息指 金正恩不到北京見習近平

2019-03-04 11:45

兩會前中共連發兩文件 分析：施壓不讓有異議

2019-03-03 17:53

睡1小時後值10小時大夜班！ 護士血汗班表曝光

2019-03-03 21:44

今年中國兩會靜謐壓抑 等待核心一錘定音

2019-03-03 21:58

政協開幕 汪洋：對台貫徹習五點

2019-03-04 00:09

香港泰拳高手 遭黑幫行刑式砍腳

2019-03-03 17:34

陸推5G手機 下半年零星上市、明年將能大規模使用

2019-03-03 16:54

政協開幕 汪洋：學習貫徹「習五點」

2019-03-03 23:18

大陸兩會今年GDP成長目標 可能設定6％到6.5％

2019-03-03 22:21

外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

政協開幕 百度李彥宏等企業家委員關注貿易戰影響

2019-03-03 21:45

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

「視水泥為瑰寶」 他倆從玩水泥到藝術家

2019-03-03 18:14

陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

華為洩底…擁自駕關鍵技術

2019-03-03 22:48

政協開幕／宏觀目標 李克強明拍板

2019-03-03 23:18

廣東建設大灣區 推藍圖三部曲

2019-03-04 00:08

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

大陸．資金．對策／住所與居民定義 影響台籍個人所得稅申報

2019-03-03 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top