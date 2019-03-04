滬指漲1.1%返3000關 成交破兆元

2019-03-04 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中美貿易談判據報接近尾聲，市場又憧憬中國兩會期間或有利好大市的新政策出台，大陸A股今天收漲。上證指數延續上日(1日)漲1.8%的強勢，收升1.1%，重上3000點大關，連續第二日走強，創逾8個月以來的新高。市場交投火熱，兩市成交合計增逾57%至近1.05兆元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開0.73%，重返3000點，其後不斷上升，最高見3090點，漲96點或3.23%，尾段升幅收窄，收市報3027點，漲33點或1.12%，成交4806.04億元。

深成指亦高開高走，收市報9384點，漲216點或2.36%，最高見9567點，漲399點或4.36%，成交5659.5億元。

滬深300指數報3794點，漲44點或1.18%；創業板指數報1619點，漲51點或3.31%。

各板塊全線走揚，船舶製造股漲逾5%；環保股漲逾4%；半新股漲逾3%；電力、房地產股漲逾2%；有色金屬、石油、化工、水泥、鋼鐵股漲逾1%；煤炭、金融股亦靠穩。