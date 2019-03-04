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阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

量販商大潤發與歐尚的母公司高鑫零售發布2018年財報，營收人民幣1,013.15億元，年降1.0%；獲利人民幣25.88億元，年降7.3%。公司年度財報自2016年以來首次出現營收、獲利雙跌情況。

受財報消息影響，高鑫零售今（4）日股價午盤跌7.314%至港幣7.35元。

界面新聞報導，分析指出，阿里入股後高鑫零售業績變糟，營收、獲利出現三年來首次雙降，目前看來網路對實體零售的改造效果還未顯現出來。

阿里巴巴在2017年11月投資約港幣224億元，直接和間接持有高鑫36%的股份。雙方結成戰略聯盟，此後，阿里基因開始植入大潤發。包括阿里對大潤發門店進行新零售改造，在手機淘寶「淘鮮達」頻道設置大潤發入口，將「淘寶心選」商品引入大潤發門店等。

年報顯示，目前，淘鮮達項目已經拓展至大潤發品牌及歐尚品牌旗下的所有門店。每家門店可為淘鮮達業務分別提供1.3萬至1.5萬個品項，以生鮮食品及快速消費品為主。另一個細微變化是，高鑫零售自2018年9月經營盒馬鮮生門店，截至12月31日，線上訂單數占近50%。

北京商報指出，對於獲利下滑，高鑫零售表示，除發展實體門市外，高鑫零售也通過淘鮮達項目投資其o2o業務，此投資帶來額外的人事成本、新設備的折舊及其他運營成本。

高鑫零售在2018年對旗下雙品牌大潤發及歐尚，推動整合工作。為提高營運效益及效率，以應對艱困的競爭環境並更好的服務於顧客。大潤發將協助歐尚升級IT系統以及整合供應鏈。此次整合屬於集團內部的資源及業務整合，因此大潤發及歐尚品牌及公司法人身份均予以維持。

同時，高鑫零售公司董事會於3日宣布，Ludovic, Frederic, Pierre Holinier已有條件辭任公司首席執行官職位，以於辭任生效後後投入更多時間從事公司特定業務活動。同時，黃明端已有條件獲委任為本公司的首席執行官。據悉，黃明端為大潤發品牌旗下在中國營運的附屬公司的主席兼董事，為高鑫零售投資委員會、營運委員會及披露委員會成員。

黃明端於1984年獲得國立台灣大學管理學院工商管理碩士學位，負責高鑫零售的整體策略規劃及管理。於2001年加入高鑫零售，並一直擔任上海大潤發有限公司的首席執行官，負責制訂及執行其整體策略及監督其業務營運。於1991年至1997年擔任潤泰全球股份有限公司的總經理，負責制定及實施其整體策略及監督其業務營運。於1997年至2001年，擔任大潤發流通的副主席。

高鑫零售發布2018年財報，營收、獲利三年來首度雙雙下滑。照片／新浪股市
高鑫零售發布2018年財報，營收、獲利三年來首度雙雙下滑。照片／新浪股市
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