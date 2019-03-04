中國科創板火速上路 今年集資上看千億

2019-03-04 12:53 世界日報 綜合報導



中國證監會2日發布設立科創板並試點註冊制的管理辦法和監管辦法，3日起實施。科創板制度將為具發展潛力的科技創新企業提供資本支援，大幅放寬上市條件；允許未彌補虧損、未盈利企業上市，也開放有表決權差異安排等特殊治理結構的企業上市。

陸推科創板 新規火速上路 分享 facebook

證券日報稱， 徵求意見剛結束就發布正式規則，效率之高史無前例。

在上海證券交易所設立科創板，是中國國家主席習近平去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會上提出。

證監會主席易會滿2月27日上任滿月出席記者會「首秀」說明設立科創板並試點註冊制，三天不到，趕在2日凌晨簽出首個證監會主席令，發布《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法》和《科創板上市公司持續監管辦法》兩大辦法，即日實施。

哪些企業可以上科創板，根據《註冊管理辦法》規定，必須是「面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求。優先支持符合國家戰略，擁有關鍵核心技術，科技創新能力突出，主要依靠核心技術開展生產經營，具有穩定的商業模式，市場認可度高，社會形象良好，具有較強成長性的企業。」

科創板制度規則正式實施，市場預計「兩會」後，3月中開始接受IPO申請。外界估計第一年會有100家公司上市，集資規模達1000億元（人民幣，下同，約149億美元）。

值得注意的是，科創板並試點註冊制上路，對中國資本市場轉型的影響。其中，由上交所負責審核、經證監會註冊，新制將打破證監會一手獨攬的審查機制。

另外，定價市場化也就是新股發行價通過網下詢價確定，23倍市盈率（本益比）發行價估值可能突破。

證券時報報導，預計科創板將重點支援新一代資訊技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，可望推動中國互聯網、大資料、雲計算、人工智慧和製造業深度融合。

上海第一財經援引國金證券首席策略分析師李立峰預期，科創板最快今年7月1日就會運行啟動，首批將有20至25家企業上市，全年會有80至90家左右的企業登上科創板。

李立峰認為，首批上市企業集中在高端製造、半導體和醫藥三大行業，按每家融資金額3.5億元測算，全年IPO融資額達300億元。