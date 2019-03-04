政策3利多 A股價量齊揚 創業板漲4%滬指漲2.6%

2019-03-04 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



陸股今（4）日開盤一路走高，滬指早盤突破3,000點，為去年6月來首次，創業板大漲超過4%，站上1,600點。兩市半日成交額超過人民幣5,000億元，僅百餘檔個股下跌。

新浪財經報導，行業族群全線上漲，養殖業成上漲主力軍，臨近上午收盤，金融股集體發力，三大股指再度走高，市場做多氛圍持續回暖。

午間收盤，滬指收3,073.03點，漲2.64%，深成指收9,521.13點，漲3.86%，創指收1,641.73點，漲4.71%。

華爾街見聞報導，保險、豬肉、雲計算漲幅居前，券商族群拉升，中信建投再次漲停。保險類股大漲逾6%，成交額近人民幣110億，中國人保漲停，西水股份大漲8%，中國人壽、天茂集團大漲5%。

金融網報導，政策消息面，大陸今日召開兩會也意味著經濟運行新的一年開始。因為，政府工作報告將對2019年中國的經濟工作和任務做出全面地針對性的安排與部署。就當前的大陸經濟形勢來說，保證經濟穩定增長會成為今年政府工作報告的重點，如何保證金融市場繁榮來促進大陸經濟增長穩定則成重心。無論是固定資產投資增長、房地產市場的穩定，還是化解中小企業融資問題等都與金融市場有關。所以金融市場政策應該是最為關注的焦點。

此外，上周有兩件大事：一件是MSCI確認分三階段將A股納入因子擴大3倍至20％。大陸股市的國際化程度將全面提高，也意味著國際市場資金將逐漸地進入大陸股市。