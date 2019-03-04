記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06 聯合新聞網 綜合報導



富士康公司盛況不再。聯合報系資料照片。 分享 facebook

鴻海集團旗下的富士康曾被貼上「血汗工廠」的標籤，隨著蘋果手機銷售不佳，富士康現況眾說紛紜。中國大陸媒體《南華早報》為了得知真相，日前派出記者佯裝成求職者潛入工廠，以「iPhones要價800美元，我應徵富士康組裝員的時薪卻不到2美元，每周工時40小時」為標題，揭露富士康鄭州廠種種慘況。

《南華早報》記者寫了一篇求職者眼中的富士康公司，報導指出記者於2月間潛入鄭州廠，她以「富士康巨大廠區的大門壟罩在灰色的陰霾中，污染物無時不在空氣中飄著。」突顯廠內盛況不再。記者應徵時招募人員只看了一眼身分證，便告訴她下午就可以上工、發配宿舍，招募人員表示「我們現在很缺員工，得要在2個月內招募5萬人。」

即使人力短缺，富士康仍對求職者有條件要求，求職者必須受過教育，年齡在16歲至40歲間，且不歡迎維吾爾族人及西藏人。關於族裔限制這點，在富士康官網上雖無這項要求，但記者發現多個招募代辦商廣告上都有「族裔限制」。另外，透過外派公司進入富士康，不僅能避稅還能躲掉義務的社會保險費用。

因此，招募人員在詢問記者意願後，聯繫代辦商（外派公司）。代辦商告訴記者，「如果在富士康連續工作55天，就可以得到1600人民幣（約新台幣7300元）的獎金，8人共享4張上下舖，每個月的房租是150元人民幣（約新台幣690元）」，應徵者必須接受心理測驗，通常是詢問有無失眠症狀，代辦商表示「你只要回答沒有就好啦」，可見代辦商為了賺取佣金大力遊說她接受工作。

隨後，代辦商告訴記者，吃完午餐後會帶她去抽血檢查，檢測費為50元人民幣（約230元台幣），而記者以「不想離家太遠」為由，躲避了後續就職動作，對於富士康生產線樣貌，她也不得而知。

不過，記者在隔天佯裝成員工，針對富士康居住環境加以觀察。記者發現有3分之2的宿舍為空房，宿舍的門禁也相當寬鬆，雖然有設有檢查所，但記者從沒被要求出示證件。

在招募廣告上的宿舍區，聲稱有良好的居住環境，但記者發現宿舍區看似有著超市、ATM、卡拉OK吧、遊樂區、網咖等，但這些設備年久不修，數個燈泡已燒壞。而廣告上打著免費洗衣服務也是假的，從2019年開始，員工必須「依市場化模式費用自付」。

走出宿舍區更讓記者發現奇景，員工正排隊提交離職文件，一旁的管理人員喊著「規矩點，不然就別想離職」。等離職的員工告訴記者，「每天排隊的人都差不多這麼多，薪水太低了」，鄭州在2018的平均月薪為6929元人民幣（約新台幣3.2萬），富士康鄭州廠的月薪可以低到2100元人民幣（約新台幣9661元）。

富士康每天都有大批人潮排隊等辦離職手續。圖擷自 南華早報 分享 facebook

加班機會減少，薪水不復當年是員工出走的主因。近日傳言富士康鄭州廠接到華為公司的訂單，集需招聘5萬名員工，這消息富士康尚未做出回應，而網友看完此篇報導，有不同的看法。

因《南華早報》為阿里巴巴集團旗下的媒體，與中國大陸政府關係良好，有人質疑「這是在黑郭」、「單憑記者言論很難判定」，而鄭州平均月薪，有網友認為「應該要刪除高薪的人」。