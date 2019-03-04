陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸新能源汽車補貼政策將出現變化，中國汽車工業協會的常務副會長董揚透露，新能源汽車補貼政策即將調整，地方補貼也將有重大調整，其中地方補貼就不補車，方向是補電（保障充電）。

觀察者網報導，2019年是新能源車補貼新政實施的一年，補貼金額繼續退出已經成為定局，但政策何時落地、補貼金額減少幅度多少等問題至今未定。

他認為，隨著補貼政策的調整，大陸電動車不會朝著低速方向發展，「要看大陸的電動車和誰比，和（外資）同檔次的汽油車比，大陸的成本是偏高，但是如果和同檔次的電動車比，大陸電動車成本並不高，例如跟特斯拉比，跟日產的Leaf比，跟BMW i8比，那大陸電動車並不見得就貴。」

董揚強調，補貼政策的調整，將有利於電動車競爭進一步回歸市場，在沒有補貼之後，新能源汽車將回歸到市場，那些片面追求續航里程，造成高成本、高價格的這部分產品，就會減少。

他指出，當然企業也會推出一些長里程、高檔次的產品，但是消費市場更多是追求續駛里程和價格比的，里程短一點，例如說200公里左右，但是價格低一點的產品，這也很可能。

董揚的分析，與之前汽車圈傳聞的補貼新政，將讓「盲目追求高續航、高能量密度的市場風氣回歸理性」不謀而合。

有分析指出，現行新能源補貼政策以高續航、高能量密度作為衡量標準，導致市場上大批高續航里程車款誕生，但目前的新能源電池技術卻無法兼顧安全性和高續航性能，導致許多安全事故的發生。