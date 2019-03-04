外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



外資持續看多A股，累計今年來外資透過滬港通及深港通買進A股已達人民幣1,241億元（新台幣5,708億元），尤其對有色金屬、建築裝飾和汽車等行業較為青睞，淨買入持續時間長達九周。

證券時報報導，滬指上周（2月25日至3月1日）上漲6.77%，滬港通及深港通的北上資金（指從香港北上買A股外資）淨買入人民幣120億元，已經連續第九周淨買入，其中開年以來淨買入人民幣1,241億元。

具體來看，上周北上資金四個交易日皆淨流入，僅有周一呈淨流出態勢，值得一提的是，北上資金在開年以來無一周淨流出。

從類股持股變動來看，深股通（主板）、深股通（中小板）、深股通（創業板）、滬股通上周持股數量與上上周相比均增長，分別增加3.92%、2.16%、5.52%、0.29%。

值得一提的是，滬股通連續九周持股比率增加，創業板是類股中增持數量比率最大的類股，其中部分個股獲得北上資金大比率持倉，例如華測檢測，上周北上資金持股比率上升1.49個百分點，公司是一家全國性、綜合性的獨立第三方檢測服務機構，主要從事工業品、消費品、生命科學以及貿易保障領域的技術檢測服務。

業績快報顯示，華測檢測2018年淨利潤年增98.74%，受益於總體經濟政策推動及檢測市場需求持續增長，在環境檢測、食品檢測、汽車檢測、計量校準業務的增長速度超過30%，CRO（生物藥技術服務）業務在報告期內呈現良好的發展態勢，營業收入較同期大幅增長。

北上資金連續加倉時間最長是有色金屬、建築裝飾、汽車行業，連續九周加碼。

北上資金2018年12月21日持有有色金屬行業股份數量9.98億股，到上周末持有13.9億股，持股數量增加近四成。

北上資金2018年12月21日持股建築裝飾行業13.89億股，到上周末持有18.44億股，持股數量增加32.74%。北上資金2018年12月21日持股汽車行業17.38億股，到上周末持有20.6億股，持股數量增加18.53%。