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華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

華為企業業務總裁閻力大。 （本報系資料庫）
華為企業業務總裁閻力大。 （本報系資料庫）
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隨著業務規模愈來愈大，市場不時傳出大陸通訊設備商華為生產汽車的消息，華為企業業務總裁閻力大表示，華為絕不會去超越數位技術以外的其他行業，華為絕不會造汽車，但會幫助客戶造好車。

澎湃新聞報導，閻力大認為，未來車的形態在發生變化，愈來愈向ICT（資訊通訊）領域靠攏，過去汽車核心競爭力在發動機，未來汽車核心競爭力可能是動力電池，也可能是自動駕駛作業系統，愈來愈多是電子的東西，像這種資訊技術類的東西，肯定是華為的強項。

此外，就企業業務來講，大陸智慧城市市場已進入了一個爆發期，另一個是智慧園區，他認為，製造業的資訊化最難，自動駕駛目前也沒有大的機會，預計2021年自動駕駛才會有小爆發。

他預計未來幾年華為企業業務，能繼續保持穩步增長，長遠一點的目標是營收實現500億美元。

閻力大指出，華為企業業務在2018年達成營收超過百億美元的目標，至此華為三大業務部門營收都分別達到了百億級美元，「整個公司來講是一個非常令人振奮的消息、非常令人振奮的里程碑。」

華為共有三大業務集團，分別是運營商業務集團、消費者業務集團和企業業務集團，相對另外兩個業務部門，企業業務集團成立晚且規模較小，但近年一直保持高速增長。

閻力大表示，企業業務成立的時候原有的業務大約10億美元過來，經過八年發展十倍的增長到了百億美元，在內部開會時還提了這個概念：百億美元之前是企業業務的1.0，百億美元之後是企業業務的2.0階段。

因此，華為企業業務進入2.0階段的新策略是，在做好產品的基礎之上，會更多地關注於面對行業市場的客戶需求，打造可複製的場景化解決方案。

華為在境內市場已打造了許多場景化應用，華為曾在2018全連接大會上展示了與深圳機場合作的智慧資訊化系統，安檢處對旅客進行人臉識別，VIP用戶或可信賴用戶的話可以走快速通道，減少安檢時間，提高機場的工作效率，也讓旅客有更好的體驗。

閻力大說，在打造解決方案上會遵循一個策略，雲優先且是公有雲優先，未來的解決方案一定是基於雲的。

華為三大部門概況 圖／經濟日報提供
華為三大部門概況 圖／經濟日報提供
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