政協開幕，百度李彥宏等企業家委員關注貿易戰影響

2019-03-03 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸全國政協開幕，百度董事長李彥宏等企業家政協委員從商場走向議場，李彥宏關心貿易戰的影響，他說：「華為事件對科技業產生心理影響」，並透露百度要創建行業共用技術、數據的平台，合力創新。

全國政協十三屆二次會議3日在北京人民大會堂開幕，大陸國家主席習近平出席，全國政協主席汪洋進行政協工作報告，重點精要的回應了貿易戰。汪洋指出，政協支持委員就應對中美經貿摩擦及時發聲、積極建言。強調各黨派團體要堅決維護國家利益的鮮明態度。

不僅政協會議場內嗅到的特別的訊息，議場外企業家政協委員尤其正面回應，李彥宏表示，華為事件發酵，科技業對貿易戰會有心理影響，他認為中國科技業要強調研發和創新的科技力。

李彥宏透露，百度正在研發全球高端的Al晶片「昆侖」，他說，應對技術專利的反擊就是突破、甚至超越對手的系統技術。

同時，李彥宏表示，科技創新是一個足夠寬的賽道，「希望未來更多創業者不用為開車準備輪子，而可以直接駛入百度開發的平台車道，極速超車。」。

李彥宏説，百度將逐步建立一系列AI開放平台，讓行業共用技術、數據等。讓更多創業者在科技創新打通壁壘，形成合力。

中國聯通研究院院長張雲勇則透露中國5G技術已經開始領跑，他在政協開幕首場「委員通道」受訪表示，中國5G手機今年下半年將上市，明年可大規模使用。

張雲勇說，: 5G時代下載一部1G的大片只要3秒，讓無人飛機飛過辦公室窗戶送來快遞，「5G不僅快，而且智慧」。

而中國老百姓什麼時候能夠用上5G手機？張雲勇說，下半年5G手機可以上市，明年兩會的時候就可以大規模用上5G手機了。

而鼓勵科技創新型企業上市融資壯大的科創板，開始上路，包括百度李彥宏、新東方集團董事長俞敏洪都密切關注。

俞敏洪表示，中國一定有大量創業者希望登陸科創板，「雖然新東方旗下目前還沒有達到科創板標準的企業，但我投資的科技產業已有多家準備今年申請登板」，他表示，未來會鼓勵旗下達標企業在科創板上市。

俞敏洪透露，企業家對於登陸科創板都有興趣，中國創業者都希望登陸科創板，這是中國資本市場作出的積極的、正向的改革和嘗試。