深港深化合作 深圳3管齊下

2019-03-04 00:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



目前已有6所香港高校（大專院校）在深圳設立了72個科研機構，轉化成果及技術服務近300項，粵港聯合創新資助項目達151個。未來深圳將在全面深化改革、提升創新能力、深化深港合作三方面繼續發力，攜手大灣區其他城市共同推進大灣區建設。

新華社報導，日前公布的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，將香港—深圳定位為重要極點，要求發揮引領帶動作用。深圳市副市長艾學峰說，這給深圳發展賦予新的定位，也為深港合作提供新的空間。深圳將把推進大灣區建設作為工作的總牽引，在全面深化改革、提升創新能力、深化深港合作三方面繼續發力。

首先要全面深化改革，為高質量發展注入活力。深圳將繼續發揮改革開放先鋒作用，用好改革授權和特區立法權，謀畫推進營商環境改革等一批戰略性改革。同時攜手港澳積極構建全面開放格局，促進人、財、物等要素更便利流動、更高效配置，強化規則的相互銜接。

在創新方面，深圳將著力提升創新能力，把創新作為城市發展主導戰略，把深圳的科技產業化優勢和香港科研資源豐富、國際化程度高的優勢結合好，積極吸引和對接全球創新資源，攜手共建國際科技創新中心。同時積極推進廣深港澳科技創新走廊的建設，努力把深圳打造成具有世界影響力的創新創業之都，為大灣區科技創新中心建設注入強大動力。

此外，艾學峰還表示，深圳將繼續深化深港在產業基礎設施、重大平台和民生等領域的合作，服務香港繁榮穩定。同時協同香港建設好前海深港現代服務業合作區、深港科技創新合作區等重大合作平台，實現基礎設施互聯互通，便利香港居民到深圳發展、香港青年在深圳創業，並在生態建設等方面加大合作力度，推動優勢資源共享、共同利益融合，幫助香港拓展發展空間。