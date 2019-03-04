廣西防城港拚冷鏈經濟 海陸並進

2019-03-04 00:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西防城港正積極打造「中國—東協」冷鏈經濟重要基地、區域性的冷鏈物流樞紐中心，融入中國大陸西部海陸新通道建設。

中新社報導，30個火龍果冷藏櫃經越南胡志明港—廣西防城港水果航線3日抵達防城港，將通過鐵路運往重慶，這批水果是大陸知名水果貿易企業重慶洪九果品股份有限公司（洪九果品）經防城港口岸入境的首批貨物。

洪九果品股份有限公司董事長鄧洪九表示，此次試水經防城港進口東南亞水果，使用海鐵聯運，相比其他通過汽車運輸的線路節約了約一半的物流費用。他表示，貨物在防城港港口碼頭可直接從貨輪到鐵路班列「零距離」的接駁，非常便捷省時。

2019年，洪九果品將有1萬櫃從泰國和越南進口的水果經防城港口岸進口。洪九果品計畫將業務逐步轉移至防城港，開展防城港—川渝等地冷鏈海鐵聯運、保稅相關業務，將與防城港市平台公司開展商貿、通道建設等跨區域項目合作。

防城港作為中國大陸與東協國家海陸相連的邊境港口城市，已成為大陸西部地區連接東協國家最便捷、成本最低、運距最短的出海大通道，先後開通防城港至北京、瀋陽、上海、濟南、重慶等城市冷鏈專列以及往西南地區多式聯運班列，初步形成海鐵、公鐵、鐵海等多式聯運貿易物流新體系並實現常態化運營。

去年防城港至北京、瀋陽、上海、濟南、重慶等城市「點對點」全冷鏈專列達105列835箱，同比增長24%；往西南地區「散改集一票到底」多式聯運班列1443列14.43萬箱，同比增長15%。

2019年，防城港市委、市政府提出，要提升海陸雙通道，發揮南向門戶城的新優勢，主動融入西部海陸新通道建設，已研究通過系列扶持冷鏈經濟發展的政策措施，將加大對冷鏈貨物聚集和項目建設的支持力度。