大灣區打開一扇門 霍啟剛：港青新機遇

2019-03-04 00:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸全國政協委員、香港霍英東集團副總裁霍啟剛。 （中新社） 分享 facebook 大陸全國政協十三屆二次會議三日下午開幕，大陸全國政協委員、香港霍英東集團副總裁霍啟剛就粵港澳大灣區發展受訪表示，大灣區有著廣闊的天地，如同打開了一扇門，香港青年要勇敢地走出去，獲得更好的發展機遇。

中新社報導，一年前霍啟剛首次履職大陸全國政協委員，就在提案中重點關注粵港澳大灣區中香港青年的發展。

從加入香港菁英會到擔任香港青年聯會主席，從被任命為香港民政事務局青年發展委員會委員到成為全國青聯常委，青年工作始終是其一大事業重心。今年將跨入不惑之年，霍啟剛笑言自己無法再自稱青年，但仍會致力香港青年發展。

在他看來，香港的青年有創造力，也具備國際化視野。中西合璧的文化環境，讓他們常常走在時代發展的前沿。創意、金融、法律等專業服務能力都是他們的優勢。

現實卻是，香港青年整體發展遇到瓶頸，向上流動渠道狹窄。霍啟剛分析指出，問題的根源在於香港空間有限，大灣區則帶來擴大舞台的重要契機。

霍啟剛認為，目前應更注重地區間文化與人心上的相通。隨著「規劃綱要」發布，香港應更多鼓勵和支持年輕人走出第一步。大灣區合作空間廣闊：香港可以和大陸共享更多科研成果，發揮香港青年的創新能力，利用大陸的市場空間；兩地學校可以相互對接，教師交換任教。

與此同時，一些誤解需要破除。霍啟剛說，大灣區規劃，特區政府也積極參與規劃的過程；大灣區絕不是模糊「一國兩制」，而恰恰是鞏固了「一國兩制」，並以其作為最大優勢。

霍啟剛的家族深耕廣州南沙多年。這個當時被稱為「廣州的西伯利亞」的地方，如今已成為國家級經濟技術開發區。他透露，未來計畫在南沙建立一個以文化或體育為主體的青年交流中心及創業基地，進一步帶動區域人才流動。