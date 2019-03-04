ofo商城測試 押金可換購物金

2019-03-04 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



ofo小黃車的押金問題備受關注，前天ofo證實其正在測試「折扣商城」的功能，所有用戶都會在被充分告知的情況下擁有自主選擇權。在放出的測試頁面中部分商品需要以商城金幣＋現金的方式購買。

據新華社報導，ofo在日前回應稱，用戶選擇兌換金幣後，再次騎車也無需繳納押金。申請退押金的用戶可以選擇將押金兌換成購物金幣，99元人民幣押金可以兌換成等值於150元的購物金幣，可購買的商品包括食品生鮮、酒水飲料和美妝護膚等品類。

部分網友稱一直在排隊退ofo的押金，但是幾個月過去了，還沒有拿到錢。ofo稱，正根據排隊順序退款。

對於新推出的商城業務，ofo回應稱，折扣商城是該公司去年底開始準備，經過兩個月左右的研發，為用戶提供的新服務，這幾天小範圍測試。

ofo方面表示，該公司一直在努力研究和嘗試不同的方法，盡一切可能保障用戶權益。所有用戶也都會在被充分告知的情況下擁有自主選擇權。目前商城還是在測試階段，還在努力擴充商品種類，對商城的各個環節作出更好的調整。一段時間之後，ofo會根據測試階段用戶的接受程度，再決定下一步的計畫。「商城是給用戶的一種新的選擇，ofo不會放棄探索共享單車行業一切的可能性。」