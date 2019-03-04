北京招企業投資 擴大開放服務業

2019-03-04 00:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點動員部署大會日前舉行，大會透露，商事登記制度、負面清單管理、投資監管服務等一系列改革舉措，將陸續推出。

新華社報導，在最新的改革措施中，北京市將立足本地實際，在教育、醫療養老、科技、互聯網信息、金融、文化旅遊、專業服務等開放試點領域，拉出一批重點企業清單，吸引更多國內外知名企業到北京投資興業。

北京將實行「產業開放+園區開放」模式，抓好朝陽、海澱、通州、順義4個試點示範區和「三城一區」等12個示範園區建設；在城市副中心打造服務業擴大開放綜合試點先導區；在首都國際機場和大興國際機場兩個臨空經濟區打造「一南一北」兩大開放引擎；提高京交會辦會規格，擴大展覽規模。

2015年5月，大陸國務院批覆「北京市服務業擴大開放綜合試點總體方案」，同意在北京市開展為期三年的服務業擴大開放綜合試點，目前由大陸國務院批覆的試點方案確定的226項任務已實施。外商投資企業登記備案「單一窗口、單一表格」受理、放寬人才中介機構限制等試點經驗已在全大陸推廣。

在試點帶動下，2018年，北京市服務業增加值占GDP比重達81.%，比試點前的2014年提高了3.1個百分點。2018年全年北京市服務貿易進出口額突破1兆元人民幣，增長10%左右，占全大陸服務貿易額的1/5。

北京擴大服務業開放的努力令營商環境得到持續優化。世界銀行2018年10月發布的全球營商環境報告顯示，北京作為樣本城市之一，多個領域改革取得突破性進展。