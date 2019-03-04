陸科創板投資者 估約有300萬人

2019-03-04 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸「中國證監會」正式發布設立科創板兼試點註冊制主要制度規則，上交所在具體工作中將主要從制度建設﹑市場機制﹑審核安排﹑企業引導落實科創板定位。上交所正按照急用先行原則，以審核問答形式制定上市審核標準，報「中國證監會」後發布實施。預料目前A股市場內，符合條件可參與科創板的個人投資者約有300萬人。

據香港01報導，企業申請在科創板上市履行程序，中國證監會指出，應按照證監會有關規定作註冊申請文件，由保薦人並向交易所申報。交易所收到文件後，會在5個工作日內決定是否受理。

新華社報導，投資者適當性管理制度也是市場關注科創板的熱點問題之一。在相關規則徵求意見過程中，部分機構和投資者認為50萬元資金門檻偏高，上交所相關負責人對此表示，設置投資者適當性要求主要是基於「專業度」和「風險承受力」的考慮。

適當的「專業度」和「風險承受力」首先可應對不確定性。科創企業商業模式較新、技術迭代較快、業績波動可能較大、經營風險較高，且科創板允許尚未盈利的企業上市，上述因素都意味著科創企業投資不確定性較大。

這位負責人表示，50萬元「門檻」的設置，既是科創板風險防控的必要舉措，同時也能給科創板流動性提供應有的保障，基本能夠兼顧市場流動性和市場平穩運行之間的平衡。

目前A股市場20日日均資產超過50萬元的個人投資者約為300萬戶，加上機構投資者，交易占比總計接近70%。上交所方面表示，科創板開板初期市場體量不會很大，交投活躍度基本不會受到影響。

科創板平穩開板後，上交所會根據市場情況和需要，適時對投資者適當性要求進行優化完善。此外，為保障市場流動性，科創板已在相關交易機制中作了安排。