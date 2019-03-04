為發展加柴火 湖南爭設自貿區

2019-03-04 00:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸十三屆全國人大二次會議將於五日登場，三日下午召開的湖南代表團第一次全體會議決定，擬以代表團集體名義向十三屆全國人大二次會議提出建議，希望中共中央、國務院批准設立「中國（湖南）自由貿易試驗區」，為湖南的發展添一把柴、加一把火。

據湖南日報報導，建議認為，設立「中國（湖南）自貿試驗區」，將有利於發揮湖南區位優勢，更好地形成區域協同發展新格局；有利於助推粵港澳大灣區戰略的實施，更好地加強內陸與港澳地區的聯繫。

建議中提出設立「中國（湖南）自貿試驗區」的主要設想，包括戰略定位、實施範圍及主要任務。戰略定位部分包括：以制度創新為核心任務，對接長江經濟帶、粵港澳大灣區，合理承接產業梯度轉移，將自貿試驗區建設成為聯通長江經濟帶、粵港澳大灣區兩大經濟主軸的自由貿易走廊，中非經貿合作的先行區。

實施範圍則以現有國家級新區和園區為基礎，實施範圍120平方公里左右，涵蓋長沙片區、岳陽片區、郴州片區三個片區。

以長沙片區為主體，重點發展高端裝備製造、戰略性新興產業和現代服務業，建設先進製造業高品質發展內陸新高地；岳陽片區重點對標國際一流海港，建立長江中游區域性航運物流中心；郴州片區重點加快承接產業轉移和加工貿易轉型升級，建設中部地區產業承接重要平台以及湘粵港澳合作示範區。

主要任務則包括：建立國際化、市場化、法治化的營商環境，創新事中事後監管體制機制；深化投資領域改革，建立更加開放透明的市場准入管理模式，構建中非經貿合作保障和落地機制。

推動貿易轉型升級，創新貿易綜合監管模式，推動加工貿易轉移升級，培育貿易新業態新模式；深化金融領域開放創新，促進跨境投融資便利化，支持融資租賃產業發展，建立健全金融風險防控體系；打造湘粵港澳自由貿易走廊，打造粵港澳大灣區面向中部地區的國際物流中轉倉儲基地，試行湘粵港澳認證及相關檢測業務互認制度；推動產業轉型升級與綠色發展。