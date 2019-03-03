大陸特斯拉車主 衝到門市拉白布條抗議降價

2019-03-03 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美國電動車生產商特斯拉（Tesla）日前宣布，降低在大陸旗下8款車的售價，引起許多在優惠方案前就買特斯拉新車的車主不滿，甚至有車主到門市，拉起「特斯拉隨意降價，侵犯消費者合法權益」的橫幅抗議。

新浪科技報導，才在2月25日領到Model X的廖姓車主直呼運氣真背：「新車總共才開了5天，3月1日才知道官方降價人民幣17.43萬。」

廖姓車主指出，受降價影響的還包含關稅、購置稅、銀行貸款利息、保險等費用，實際損失已經超過人民幣20萬。

特斯拉2日在美國官網宣布，所有在降價前購買特斯拉的車主，可以半價購買及升級「全自動駕駛」，但還是讓廖姓車主無法接受，他認為等於是變相讓車主繼續掏錢買它的產品。

廖姓車主和其他車主一起在特斯拉門市拉起橫幅，面對有網友質疑拉橫幅的舉動是否妥當，廖姓車主指出，特斯拉車主有表達自身觀點的權利，且店長對拉橫幅的舉動知情，並已告知店長拍完照就走。