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特斯拉才開5天就腰斬售價 車主怒衝門市掛白布條抗議

大陸特斯拉車主 衝到門市拉白布條抗議降價

2019-03-03 21:17聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）日前宣布，降低在大陸旗下8款車的售價，引起許多在優惠方案前就買特斯拉新車的車主不滿，甚至有車主到門市，拉起「特斯拉隨意降價，侵犯消費者合法權益」的橫幅抗議。

新浪科技報導，才在2月25日領到Model X的廖姓車主直呼運氣真背：「新車總共才開了5天，3月1日才知道官方降價人民幣17.43萬。」

廖姓車主指出，受降價影響的還包含關稅、購置稅、銀行貸款利息、保險等費用，實際損失已經超過人民幣20萬。

特斯拉2日在美國官網宣布，所有在降價前購買特斯拉的車主，可以半價購買及升級「全自動駕駛」，但還是讓廖姓車主無法接受，他認為等於是變相讓車主繼續掏錢買它的產品。

廖姓車主和其他車主一起在特斯拉門市拉起橫幅，面對有網友質疑拉橫幅的舉動是否妥當，廖姓車主指出，特斯拉車主有表達自身觀點的權利，且店長對拉橫幅的舉動知情，並已告知店長拍完照就走。

中國政法大學智慧財產權研究中心特約研究員李俊慧表示，老用戶提車後車價變動是否違法，還需要看合約條款中有無相關約定，例如解除合約、退車的相關條件，從提高用戶滿意度角度來看，特斯拉有必要推出補償方案，區分不同車主給予一定的補償，如果涉及損害消費者合法權益，也可以向消費者協會投訴。

大陸車主拉起「特斯拉隨意降價，侵犯消費者合法權益」的橫幅抗議。圖／取自新浪科技
大陸車主拉起「特斯拉隨意降價，侵犯消費者合法權益」的橫幅抗議。圖／取自新浪科技
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