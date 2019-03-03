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華為：絶不會造汽車 但會幫客戶造好車

2019-03-03 11:19聯合報 記者許依晨╱即時報導

華為的業務規模越來越多，市場不時傳出華為要造車的傳聞。華為企業業務總裁閻力大澄清，華為絶不會去超越數字(數位)技術以外的其他行業，「華為絶不會造汽車，但是會幫助和使能客戶造好車」。

澎湃新聞報導，閻力大於專訪中表示，華為企業業務在2018年達成了營收過百億美元的目標，至此華為三大業務部門營收都分別達到了百億級，對整個公司來講是一個非常令人振奮的消息、非常令人振奮的里程碑。

華為共有三大業務集團，分別是運營商業務集團、消費者業務集團和企業業務集團。不過相對另外兩個業務部門，企業業務集團成立晚且規模較小，但近年一直保持穩步高速增長。

他稱，企業業務成立的時候原有的業務大約是十億美金，經過8年發展10倍的增長，到了百億。他提了一個概念，百億美金之前是企業業務的1.0，百億之後是企業業務的2.0階段，華為企業業務進入2.0階段的新策略是，在做好產品的基礎之上，會更多地關注於面對行業市場的客戶需求，打造可複製的場景化解決方案。

隨著華為的業務規模越來越多，市場不時傳出華為要造車的傳聞。閻力大澄清，華為絶不會去超越數字技術以外的其他行業，華為絶不會造汽車，但是會幫助和使能客戶造好車，「我們擁有車裡面很多的核心技術、關鍵技術，但是不會造一個華為牌的車出來。我們不會種海水稻，但是會幫助客戶種好海水稻」。

不過，閻力大也表示，未來車的形態也在發生變化，越來越向ICT（信息通訊）領域靠攏，過去汽車核心競爭力在發動機，未來汽車核心競爭力可能是動力電池，也可能是自動駕駛的操作系統，越來越是電子的東西，「這種信息技術類的東西肯定是華為的強項」。

閻力大表示，預計未來幾年華為企業業務能繼續保持穩步增長，長遠一點的目標是營收實現500億美元。

華為企業業務總裁閻力大表示，華為絶不會去超越數位技術以外的其他行業。圖／翻攝自新...
華為企業業務總裁閻力大表示，華為絶不會去超越數位技術以外的其他行業。圖／翻攝自新浪科技
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