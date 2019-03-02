科技突圍！陸速推「科創版」 大幅放寬新創企業上市條件

2019-03-02 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



面對美國極力遏制中國在科技領域迎頭趕上，大陸則是火速推出「科創板」，為具發展潛力的科技創新企業提供資本支援。科創板大幅放寬上市門檻，不僅允許存在未彌補虧損、未盈利企業上市，也開放存在表決權差異安排等特殊治理結構的企業上市。

北京經濟日報指出，科創板將助力中國科技的發展和創新。「任何一個大國和強國，都離不開科技力量的支撐。作為世界第二大經濟體，要實現經濟的高質量發展，更是離不開科技的依託」。

中國證監會於3月2日凌晨公布設立科創板並試點註冊制的兩份關鍵文件：《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》，辦法自公布之日起實施。上海證券交易所、中國結算相關業務規則也隨之發布。

上述規則證監會才剛於1月30日完成公開徵求意見，證券日報稱， 「徵求意見剛結束就發布正式規則，效率之高史無前例。」

在上海證券交易所設立科創板，是大陸國家主席習近平去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會上提出的。

新任中國證監會主席易會滿在2月27日的記者會中曾表示，設立科創板的主要目的是增強資本市場對實體經濟的包容性，更好地服務具有核心技術、行業領先、有良好發展前景和口碑的企業，通過改革進一步完善支持創新的資本形成機制。

對於哪些企業可以上科創板，根據《註冊管理辦法》規定，必須是「面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求」。

辦法還提出，將「優先支持符合國家戰略，擁有關鍵核心技術，科技創新能力突出，主要依靠核心技術開展生產經營，具有穩定的商業模式，市場認可度高，社會形象良好，具有較強成長性的企業。」

而在市值及財務指標方面，擬上市企業只需符合下列五項條件之一即可，尚未獲利也沒關係。

一、預計市值不低於人民幣10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5,000萬元；或預計市值不低於人民幣10億元，最近一年淨利潤為正且營收不低於人民幣1億元；

二、預計市值不低於人民幣15億元，最近一年營收不低於人民幣2億元，且最近三年累計研發投入占最近三年累計營收的比例不低於15%；

三、預計市值不低於人民幣20億元，最近一年營收不低於人民幣3億元，且最近三年經營活動產生的現金流量淨額累計不低於人民幣1億元；

四、預計市值不低於人民幣30億元，且最近一年營收不低於人民幣3億元；

五、預計市值不低於人民幣40億元，主要業務或產品需經國家有關部門批准，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲准開展二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢並滿足相應條件。

證券時報指出，預計科創板將重點支援新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，可望推動大陸互聯網、大數據、雲計算、人工智能和製造業的深度融合。

上海第一財經報導，國金證券首席策略分析師李立峰預期，科創板最快今年7月1日就會運行啟動，首批將有20至25家左右的企業上市，今年全年則會有80至90家左右的企業登上科創板。