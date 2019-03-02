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分析師：今年80至90家企業登陸科創板

2019-03-02 14:21聯合報 記者李仲維╱即時報導

2月28日結束徵求意見，大陸證監會今天凌晨火速發布科創板試點註冊制規則，IPO受理即將啟動，國金證券首席策略分析師李立峰表示，按照這個速度，預計科創板最快7月1日運作啟動，首批20至25家左右，今年全年發行80至90家左右。

李立峰認為，首批發行主要集中在三大類行業：高端製造、半導體、醫藥。按照每家融資額人民幣3.5億元測算，全年IPO融資額人民幣300億元左右。

圖為證券公司交易大廳內的投資人。中新社資料照
圖為證券公司交易大廳內的投資人。中新社資料照
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