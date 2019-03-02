兩會經濟熱點：大規模減稅降費、外商投資法

2019-03-02 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



人民日報海外網報導，「2019大陸全國兩會前瞻」會議上，中國社會科學院學部委員汪同三分析，兩會將對更大規模的減稅降費進一步釋放積極信號。同時，外商投資法（草案）也是關注焦點。

他認為，未來做好減稅降費工作需要注意四點。第一，減稅必須具有一定規模才能產生預期效果。第二，減稅效果隨時間遞減。第三，減稅實施要注意市場發揮決定性作用，發揮好政府作用。吸取以往經驗教訓，減少、防止可能產生的負面影響。第四，做好減稅和其他財政政策的協調配合，以及與其他調控政策的配合。

此外，十三屆全國人大二次會議審議的外商投資法（草案），引發與會專家熱議。中國世界貿易組織研究會副會長、商務部國際貿易經濟合作研究院原院長霍建國認為，外商投資法（草案）涵蓋了技術轉讓、知識產權保護、外商合法權益保護等廣泛領域，尤其是對公平競爭的強調，充分對接高水平投資自由化便利化的國際潮流，向世界再一次展示大陸全面深化改革開放的堅定決心。

近期，大陸資本市場改革動作頻頻，兩會將進一步釋放何種政策信號引發廣泛關注。大陸國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才認為，未來要保證貨幣政策和金融環境的穩定，防控金融風險，推動金融開放，實現宏觀經濟相對穩健的發展。要完善相關交易制度和監管制度，加強對上市公司的監管。特別是要推動科創板發展穩中求進，防止一哄而起的現象出現。