科創板落地：四個變化 三個突破

2019-03-02 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸證監會和上交所昨晚發布設立科創板並試點註冊制相關業務和配套措施，今（2）日起實施。分析指出，科創板有三項突破，包括允許尚未盈利的公司上市；允許不同投票權架構的公司上市；允許紅籌和VIE架構企業上市。

央視財經報導，科創板更重要的是更包容，優先支持符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技創新能力突出，具有較強成長性的企業。上交所根據公開徵求的意見，調整和完善部分業務規則，有四項改變：一是進一步明確紅籌企業回歸標準，營收快速成長，擁有自主研發、國際領先技術、有競爭優勢的尚未在境外上市的紅籌企業，預計市值不低於人民幣100億元，且最近一年營收不低於人民幣5億元，可以申請在科創板上市。

第二、是進一步優化股份減持制度，核心技術人員股份鎖定期，由3年調整為1年。三是進一步明確信息披露審核內容和要求。四是進一步合理界定持續督導職責邊界。

每經網報導，國泰君安研究所高級市場分析師蘇徽認為，應該說對於整個科創板，對於整個大陸資本市場來講意義是非常重大的，因為它不僅僅是單獨的一個板塊，它代表了整個資本市場制度的一種變革和創新，整個大陸資本市場會變得越來越市場化，也會變得越來越法制化。

市場觀察，科創板的正式推出將帶來三大影響。首先，科創板將助力大陸科技的發展和創新，任何一個大國和強國，都離不開科技力量的支撐。作為世界第二大經濟體，要實現經濟的高質量發展，更是離不開科技的依托。

第二，科創板正式推出後，符合條件的企業可以依據業務規則提交上市申請，6個月內上交所給予答復。也就是說，幾個月後，第一批科創板上市企業就會產生，一批真正具有硬科技的公司將會進入市場。