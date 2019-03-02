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科創板出爐！投資解答看這裡

2019-03-02 13:51聯合報 記者李仲維╱即時報導

市場高度關注的科創板遊戲規則正式出爐，哪些企業可在科創板上市？科創板開閘是否衝擊A股主板走勢？投資人如何才能投資科創板股票？

首先，個人投資人參與科創板股票交易，要符合下列條件：申請許可權開通前20個交易日，證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於人民幣50萬元(不包括該投資人透過融資融券融入的資金和證券)；參與證券交易24個月以上。

對此，上海證券交易所表示，從數據測算看，50萬元資產門檻和2年證券交易經驗的要求，是比較合適的。現有A股市場符合條件的個人投人者約300萬人，加上機構投資者，交易占比超過70%，總體上看，兼顧投資人風險承受能力和科創板市場的流動性。

上海證券交易所強調，不符合投資人適當性要求的中小投資人，可以透過公募基金等產品參與科創板。下一步，上交所將積極推動基金公司發行一批主要投資科創板的公募基金產品。

根據規定，科創板股票自上市首日起，即可作為融資融券標的；競價交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為20%。

上海證券交易所表示，大陸國內對實施T+0交易機制一直有呼聲，但是也存在不同意見。經綜合評估，按照穩妥起步、循序漸進的原則，這次未將T+0交易機制納入。

至於是否衝擊A股主板走勢的問題，證監會副主席李超認為，科創板注重市場機制，市場機制包括市場的約束，只要市場各方，包括仲介機構、發行人、投資人等等，當然也包括監管部門在內，各方歸位盡責，相信科創板不會出現大水漫灌的局面。

根據規則，發行人申請科創板上市，市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項：

(一)預計市值不低於人民幣10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5000萬元，或者預計市值不低於人民幣10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。

(二)預計市值不低於人民幣15億元，最近一年營業收入不低於人民幣2億元，且最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入的比例不低於15%。

(三)預計市值不低於人民幣20億元，最近一年營業收入不低於人民幣3億元，且最近三年經營活動產生的現金流量淨額累計不低於人民幣1億元。

(四)預計市值不低於人民幣30億元，且最近一年營業收入不低於人民幣3億元。

(五)預計市值不低於人民幣40億元，主要業務或產品需經國家有關部門批准，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲准進行二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢並滿足相應條件。

此外，紅籌企業上市標準也進一步明確。營業收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中處於相對優勢地位的尚未在境外上市紅籌企業，如果預計市值不低於人民幣100億元，或者預計市值不低於人民幣50億元且最近一年營業收入不低於人民幣5億元，可以申請在科創板上市。

圖為大陸證監會。中新社資料照
圖為大陸證監會。中新社資料照
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