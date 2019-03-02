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北京這個工作薪水超過台幣10萬 還是很難找到人

2019-03-02 12:35聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸中央電視台財經節目《經濟半小時》報導，在北京有一項工作雖然月薪高但還是很難找到人，那就是專門照顧新生兒和產婦的母嬰護理員，即俗稱的「月嫂」。按等級，「金牌月嫂」薪水至少人民幣2萬5,800元（約新台幣11.6萬元），而且還不一定預約得到。

北京一家政服務公司表示，目前月嫂的價碼是：初級月嫂人民幣8,800元（約新台幣4萬元）起；中級月嫂1萬1,800元至1萬5,800元；高級月嫂1萬5,800元至1萬9,800元；特級月嫂1萬9,800元至2萬5,800元。至於「金牌月嫂」，至少要人民幣2萬5,800元。

報導稱，2019年是豬年，大陸不少民眾都想在今年生個金豬寶寶，讓月嫂的缺口更大。

在北京某家政公司，每天前來諮詢的人絡繹不絕。春節過後，公司裡最忙的就是培訓教室。每天都有老師在這裡上課，公司的準月嫂之前都做過「育兒嫂」，已有些經驗，培訓15天後通過考試即可上崗，從初級月嫂做起。

來自西安的寧曉娟已經在北京做了兩年「育兒嫂」，因北京的市場需求量大，寧曉娟基本上結束上一個客戶的服務後，就必須立刻轉到下一個客戶。

寧曉娟做育兒嫂這兩年，已存下人民幣數十萬元，未來若能升級為高級月嫂，收入還會比現在高出一倍，每月薪資至少人民幣1.5萬元（約新台幣6.75萬元）。

根據北京市人力資源和社會保障局官網的統計數據，2018年北京市居民服務類和其它服務類行業需求較高，需求量接近用工需求總量的三成。

人力資源網站58同城招聘訊息平台上的數據也顯示，除去製造業所需的大量技工和普工，家政服務類需求量排在第二位。

報導指出，北京、上海、廣州等地，這種需求特別明顯，需要月嫂、保母的家庭都需要提前半年就預約。

中央財經大學商學院組織與人力資源管理系主任朱飛指出，目前大陸家政服務類的勞動力供給是不足的。就北京的情況來看，服務業在整個GDP的占比已超過82%，全大陸的數字是52%。因此，北京對於服務業這種勞動力的需求是非常旺盛的。

大陸一線城市專門照顧新生兒與產婦的月嫂炙手可熱，「金牌月嫂」月薪甚至超過台幣10...
大陸一線城市專門照顧新生兒與產婦的月嫂炙手可熱，「金牌月嫂」月薪甚至超過台幣10萬元。圖為陜西省寧陜縣一所月嫂培訓班，免費為貧困或失業婦女提供培訓。（新華社）
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北京人民幣薪資新生兒
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