親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

塑平民形象 高嘉瑜爆柯P曾要空姐「Leave me alone」

李克強秀一年來成績單：36項量化指標任務全數達成

2019-03-02 11:34聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸一年一度政治大戲、全國兩會即將登場，《中國政府網》特別秀出國務院總理李克強過去一年來的成績單指出，李克強在去年政府工作報告中所提出的36項具體量化指標任務全數達標，包括經濟成長率、物價、就業等與經濟與民生有關的指標，以及環保、政府行政效率等多個領域指標。

李克強在2018年政府工作報告設定的年度GDP增長目標是6.5%左右，根據大陸國家統計局早前公布的數據，去年大陸GDP較前一年增長6.6%，略優於原先目標。

另，去年政府工作報告設定的消費者物價指數（CPI）目標是控制在3.0%左右，最終數字則是2.1%。就業方面，李克強提出2018年要新增城鎮就業1,100萬以上，最終全年新增就業達1,361萬。去年大陸各月城鎮調查失業率約在4.8%至5.1%，也符合政府工作報告所提出，控制在5.5%以內的任務指標。

和民生相關部分，李克強去年在政府工作報告中承諾，要將大陸行動網路流量資費再降30%，去年底大陸網路平均資費則比2017年底大幅調降達63%。去年大陸為企業和個人「減稅降費」達人民幣1.3兆元（約新台幣5.85兆元），也高於政府工作報告設定的目標。

在環保方面，去年大陸每單位GDP能源消耗下降3.1%，超過3%的任務指標。去年大陸二氧化硫排放量下降6.7%，氮氧化物排放量下降4.9%，更遠優於政府工作報告所提出的下降3%的任務指標。

李克強將於5日開議的全國人大會議公布今年的政府工作報告。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國策略師鄧體順指出，以下四方面最值得關注：一、今年大陸貨幣政策寬鬆但不會太激進；二、將會推出多項減稅降費措施，以提振消費；三、將為特定行業提供消費補貼；四、提出應對中美貿易爭端之策。

鄧體順表示，市場最關注李克強可望實施的財政政策，尤其是進一步「減稅降費」的舉措。他預期，李克強將會宣布調降企業稅、增值稅和各項費用，同時為汽車和家電消費提供補貼等政策措施。

在大陸全國兩會即將登場前，《中國政府網》特別秀出國務院總理李克強一年來的「成績單...
在大陸全國兩會即將登場前，《中國政府網》特別秀出國務院總理李克強一年來的「成績單」。圖為2018年3月5日，李克強在第13屆全國人民代表大會第一次會議上作政府工作報告。（新華社）
分享

李克強經濟人民幣
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

北京這個工作薪水超過台幣10萬 還是很難找到人

2019-03-02 12:35

傳華為將向員工股東放送數十億美元現金股息

2019-03-02 11:59

陸推科創版 為技術密集型企業提供資本支持

2019-03-02 08:21

大陸正式推出科創板 預計3月中受理企業上市申請

2019-03-02 08:20

西安銀上市 西北金融業首家

2019-03-02 02:59

陸食用油巨頭擬IPO

2019-03-02 02:59

雲南白藥重返A股 市場叫好

2019-03-02 02:59

陸毛小孩醫療商機大爆發

2019-03-02 02:58

特派員在現場／工人跑去送外賣 製造業招嘸人

2019-03-02 02:58

重卡上月銷量衝高 預告經濟景氣回暖

2019-03-02 02:58

陸職業年金入市 A股添動能

2019-03-02 02:58

股市火 陸券商零佣金搶客

2019-03-02 02:58

外在環境挑戰多…陸製造業景氣別過度樂觀

2019-03-02 02:38

MSCI調高權重 陸股迎800億美元活水

2019-03-02 00:35

以軍民融合金融為特色的西安銀行 今登陸A股

2019-03-01 17:21

整體上市獲證監會通過 雲南白藥復牌漲1.73%

2019-03-01 17:20

MSCI加持 陸股3月「開門紅」 上證綜指今年漲幅已逾20%

2019-03-01 16:28

大陸寵物醫療商機大 市場規模年逾台幣1,200億元

2019-03-01 15:36

影／童高歌挺華為「天下最美手機」網友：高級黑

2019-03-01 15:26

比拚北上廣深！以「房」綁才、高新產業進駐 武漢搶人戰場開打

2019-03-01 14:57

中國平安掃貨工行H股1702萬股 7個月以來已10次增持

2019-03-01 14:45

大灣區港口群 香港拚「航運中心」龍頭

2019-03-01 14:32

金龍魚要在大陸獨立上市 已開始接受上市輔導

2019-03-01 12:41

MSCI提高A股權重 券商稱：外資短期難成陸股主導力量

2019-03-01 12:25

遭美封殺 華為仍在MWC搶到5G合約

2019-03-01 12:07

貓爪杯搶破頭 陸星巴克：庫存3000個1日下午開售

2019-03-01 12:06

MSCI最新宣布 有望為A股帶來800億美元新資金

2019-03-01 12:06

經濟解析／MSCI調高A股權重 別幻想靠外資穩定陸股

2019-03-01 11:51

2月財新中國製造業PMI報49.9 創近三個月新高

2019-03-01 11:35

MSCI調升A股權重 陸股周五開盤全面走揚

2019-03-01 09:46

MSCI將擴大納入A股權重至20% 2.4兆活水注入A股

2019-03-01 07:04

廈門跨境電商 啟動了

2019-03-01 01:25

發展粵港澳大灣 香港角色吃重

2019-03-01 01:24

不靠房地產 三亞收入跌4成

2019-03-01 01:24

共享經濟交易額 年增4成

2019-03-01 01:23

年後找工作 陸均薪比台灣基薪高

2019-03-01 01:23

陸經濟增1.4萬億美元 同「1個澳洲」

2019-03-01 01:23

昆山：台灣職業資格比照認定

2019-03-01 01:23

陸8.29億人上網 8成在刷短視頻

2019-03-01 01:23
看更多

熱門文章

大陸再現建築奇觀 橫躺的摩天大樓即將完工

2019-03-01 14:17

《流浪地球》離開大陸掉神壇 香港票房奇慘

2019-03-01 19:10

低級鬧洞房！公公下體連撞新娘 樂呵呵問「響不響」

2019-03-02 11:35

解放軍艦搭載垂直升降無人機 南海演練中首亮相

2019-03-01 13:20

全大陸電影院1日起播放 解放軍高喊：時刻準備戰鬥短片

2019-03-02 09:34

陸軍事專家分析 解放軍海軍成立70周年「生日趴」看點

2019-03-01 21:03

洛陽西漢墓 出土青銅壺裝有「神仙水」

2019-03-02 00:07

「中國霧霾基本靠風吹」 全國人大代表被吐槽

2019-03-01 16:21

鞏固意識型態 習近平：信仰認定了就要信一輩子

2019-03-01 21:44

營銷過頭？ 網友諷故宮：假如我是和珅

2019-03-02 04:05

去年「白眼女記者」紅了 今年兩會看點會是什麼？

2019-03-02 11:00

99歲老婦嘴巴潰瘍送醫 一查竟長蛆！

2019-03-01 15:29

拚死吃河豚！丈夫薑蔥炒河豚 愛妻吃下肚疑中毒

2019-03-01 19:13

大陸A股獲MSCI調高權值 誰又是輸家？

2019-03-01 16:24

行為遭砲轟！擅闖日本農場拍照 港攝影師捐款道歉

2019-03-01 14:37

美再還陸361件文物 規模10年最大

2019-03-02 00:07

影／童高歌挺華為「天下最美手機」網友：高級黑

2019-03-01 15:26

MSCI調高權重 陸股迎800億美元活水

2019-03-02 00:35

兩會前瞻／兩會看點：1道難題、3個懸念

2019-03-01 16:17

陸學者遙想統一後 去台主權化

2019-03-02 00:07

網貸1500元 他裝250借款App借新還舊 3月後背債55萬

2019-03-01 16:15

特派員在現場／工人跑去送外賣 製造業招嘸人

2019-03-02 02:58

仍高度敏感 崔永元沉寂一周首發文又遭刪

2019-03-01 13:39

兩會前瞻／兩會對台 單方施策、鎖定青年

2019-03-02 00:07

北京這個工作薪水超過台幣10萬 還是很難找到人

2019-03-02 12:35

MSCI加持 陸股3月「開門紅」 上證綜指今年漲幅已逾20%

2019-03-01 16:28

加拿大啟動孟晚舟引渡司法程序 大陸稱是嚴重政治事件

2019-03-02 09:53

美領館涉港言論 中國外交部駐港公署嚴正交涉

2019-03-01 23:52

中國「聰明藥」…「癮」藏搖頭危機

2019-03-01 16:23

中國兩會熱點 網友連3年最關注反腐

2019-03-01 16:19

愛美注射透明質酸竟爛臉 診所辯：妳排便有問題

2019-03-01 20:27

大學重研輕教、流浪教師問題嚴重？ 港議員促政府防院校濫用合約制

2019-03-01 13:05

傳華為將向員工股東放送數十億美元現金股息

2019-03-02 11:59

加司法部就孟晚舟案簽發授權進行令 華為：感到失望

2019-03-02 09:45

大陸寵物醫療商機大 市場規模年逾台幣1,200億元

2019-03-01 15:36

一國兩制台灣方案 學者：陸2014年開始研擬

2019-03-01 16:51

比拚北上廣深！以「房」綁才、高新產業進駐 武漢搶人戰場開打

2019-03-01 14:57

港珠澳1日生活圈成形 訪港陸客近6成當日回

2019-03-01 14:33

外在環境挑戰多…陸製造業景氣別過度樂觀

2019-03-02 02:38

大陸兩會登場 政協3日下午開幕　　

2019-03-02 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top