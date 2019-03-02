李克強秀一年來成績單：36項量化指標任務全數達成

2019-03-02 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸一年一度政治大戲、全國兩會即將登場，《中國政府網》特別秀出國務院總理李克強過去一年來的成績單指出，李克強在去年政府工作報告中所提出的36項具體量化指標任務全數達標，包括經濟成長率、物價、就業等與經濟與民生有關的指標，以及環保、政府行政效率等多個領域指標。

李克強在2018年政府工作報告設定的年度GDP增長目標是6.5%左右，根據大陸國家統計局早前公布的數據，去年大陸GDP較前一年增長6.6%，略優於原先目標。

另，去年政府工作報告設定的消費者物價指數（CPI）目標是控制在3.0%左右，最終數字則是2.1%。就業方面，李克強提出2018年要新增城鎮就業1,100萬以上，最終全年新增就業達1,361萬。去年大陸各月城鎮調查失業率約在4.8%至5.1%，也符合政府工作報告所提出，控制在5.5%以內的任務指標。

和民生相關部分，李克強去年在政府工作報告中承諾，要將大陸行動網路流量資費再降30%，去年底大陸網路平均資費則比2017年底大幅調降達63%。去年大陸為企業和個人「減稅降費」達人民幣1.3兆元（約新台幣5.85兆元），也高於政府工作報告設定的目標。

在環保方面，去年大陸每單位GDP能源消耗下降3.1%，超過3%的任務指標。去年大陸二氧化硫排放量下降6.7%，氮氧化物排放量下降4.9%，更遠優於政府工作報告所提出的下降3%的任務指標。

李克強將於5日開議的全國人大會議公布今年的政府工作報告。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國策略師鄧體順指出，以下四方面最值得關注：一、今年大陸貨幣政策寬鬆但不會太激進；二、將會推出多項減稅降費措施，以提振消費；三、將為特定行業提供消費補貼；四、提出應對中美貿易爭端之策。