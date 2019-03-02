陸推科創版 為技術密集型企業提供資本支持

2019-03-02 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸全國人大、政協「兩會」開幕前夕，科創板制度規則正式推出，證監會2日發布設立科創板並試點註冊制的管理辦法和監管辦法及即日上路實施。華東理工大學經濟學系教授沈淩認為，科創版是大陸中央給技術密集型企業提供資本，大力發展以股市為主體的直接金融市場，從這個意義上說：中國股市從來沒有像現在這麼重要過。

事實上，早在2010年中國政府在深圳設立創業板就先做過一次嘗試，但是在2015年的人造牛市中，投機資金利用中國資本市場的制度性缺陷，過度透支了未來的紅利，畢其功於一役，實際上葬送了一次大好機會。

如今再次提出科創板，並且和當年一樣試圖進行註冊制改革，是會重蹈覆轍呢？還是會闖出一條新路？

沈淩表示，結論取決於制度性的前提條件，比如能不能增加金融市場的違法成本？加大退市力度？所以，可以謹慎樂觀以對。

他指出，中國前一階段一直強調的「降槓桿、穩金融」，就是針對在以資本密集型的產業發展為主的時候，造成的大量呆壞帳的處理。但是不斷地處理呆壞帳，不斷地關停並轉搞供給側改革，都只能是整頓舊經濟，不能直接產生新經濟。

而中國金融想真正穩住，還是需要在增長中解決問題。就像上世紀末，中國政府對四大行的高額壞帳處置一樣。剝掉壞帳成立另外的資產處理公司，可以處理四大行的帳務問題，但不能解決中國宏觀經濟的轉型升級問題。最終整個經濟是在加入WTO後，獲得新產業發展的基礎上實現了高速增長，也同時解決了舊壞帳的。

如今，科創板並試點註冊制上是上路，學者認為，主要是受美國制裁中興、華為刺激，中國政府鼓勵創新型、自主技術專利，留在大陸上市，因此這代表大陸資本市場需要轉型，目的是長期利好產業轉型。

沈凌認為，在中國特殊的政治體制下，中共中央的任何一種表態，對經濟的影響力都是不容低估的。科創版上路，中國股市從來沒有像現在這麼重要過。