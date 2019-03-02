大陸正式推出科創板 預計3月中受理企業上市申請

2019-03-02 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸證監會主席易會滿今（2）日簽發首份證監會主席令，正式發布設立科創板並試點註冊制的管理辦法和監管辦法，今日起實施。科創板制度規則正式宣告落地。

證監會、上交所、中國結算相關業務規則隨之發布，即日實施。

科創板制度規則正式上路，市場預計兩會後，3月中開始接受 IPO 申請。估計首年會有超過 100 家公司上市，集資規模達人民幣 1,000 億元。

值得注意的是，科創板並試點註冊制上路，對大陸資本市場轉型的影響。其中，由上交所負責審核、經證監會註冊，新制將打破證監會一手獨攬的審查機制；另外，定價市場化也就是新股價格發行價通過網下詢價確定，23倍市盈率發行價估值可能突破。

「金融老兵」易會滿1月26日坐上「火山口」成為證監會新主席，2月27日上任滿月出席國新辦記者會「首秀」，說明设立科创板并试点注册制，3天不到，趕在2日凌晨簽出首個證監會主席令，發佈《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法》和《科創板上市公司持續監管辦法》兩大辦法，即日上路實施。

在易會滿於公眾首次亮相後的第三天，簽出了履新後的首份證監會主席令，科創板制度規則正式宣告落地。由此可見大陸中央對推進科創版並試點註冊制的重視。

今日凌晨公布的《註冊管理辦法》共8章81條，主要有大重點，一規定股票發行適用註冊；二是以資訊披露為中心並強調風險防；三是科創板股票發行上市受理和審核全流程電子化；四是強化資訊披露要求，並針對科創板企業特點，制定差異化的資訊披露規則；五是科創板新股發行價格將公開詢價；六是建立全流程監管體系，對發行人及其控股股東、實際控制人、保薦人、證券服務機構以及相關責任人員加大追責力度。

《持續監管辦法》共9章36條。主要重點是建立具有針對性的資訊披露制度，強化行業資訊和經營風險的披露；訂定重大資產重組制度，規定科創公司併購重組由上交所審核，涉及發行股票的，實施註冊制；設立股權激勵制度，增加了可以成為激勵對象的人員範圍，放寬限制性股票的價格限制等；以及建立嚴格的退市制度，取消暫停上市、恢復上市和重新上市的中堅過渡階段。

科創板制度規則正式落地上路後，證監會、上交所、中國結算相關業務規則隨之發佈。