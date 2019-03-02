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大陸正式推出科創板 預計3月中受理企業上市申請

2019-03-02 08:20聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸證監會主席易會滿今（2）日簽發首份證監會主席令，正式發布設立科創板並試點註冊制的管理辦法和監管辦法，今日起實施。科創板制度規則正式宣告落地。

證監會、上交所、中國結算相關業務規則隨之發布，即日實施。

科創板制度規則正式上路，市場預計兩會後，3月中開始接受 IPO 申請。估計首年會有超過 100 家公司上市，集資規模達人民幣 1,000 億元。

值得注意的是，科創板並試點註冊制上路，對大陸資本市場轉型的影響。其中，由上交所負責審核、經證監會註冊，新制將打破證監會一手獨攬的審查機制；另外，定價市場化也就是新股價格發行價通過網下詢價確定，23倍市盈率發行價估值可能突破。

「金融老兵」易會滿1月26日坐上「火山口」成為證監會新主席，2月27日上任滿月出席國新辦記者會「首秀」，說明设立科创板并试点注册制，3天不到，趕在2日凌晨簽出首個證監會主席令，發佈《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法》和《科創板上市公司持續監管辦法》兩大辦法，即日上路實施。

在易會滿於公眾首次亮相後的第三天，簽出了履新後的首份證監會主席令，科創板制度規則正式宣告落地。由此可見大陸中央對推進科創版並試點註冊制的重視。

今日凌晨公布的《註冊管理辦法》共8章81條，主要有大重點，一規定股票發行適用註冊；二是以資訊披露為中心並強調風險防；三是科創板股票發行上市受理和審核全流程電子化；四是強化資訊披露要求，並針對科創板企業特點，制定差異化的資訊披露規則；五是科創板新股發行價格將公開詢價；六是建立全流程監管體系，對發行人及其控股股東、實際控制人、保薦人、證券服務機構以及相關責任人員加大追責力度。

《持續監管辦法》共9章36條。主要重點是建立具有針對性的資訊披露制度，強化行業資訊和經營風險的披露；訂定重大資產重組制度，規定科創公司併購重組由上交所審核，涉及發行股票的，實施註冊制；設立股權激勵制度，增加了可以成為激勵對象的人員範圍，放寬限制性股票的價格限制等；以及建立嚴格的退市制度，取消暫停上市、恢復上市和重新上市的中堅過渡階段。

科創板制度規則正式落地上路後，證監會、上交所、中國結算相關業務規則隨之發佈。

包括證監會對科創板公司招股說明書和公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則；上交所涉及上市條件、審核標準、詢價方式、股份減持制度、持續督導等修改；中國結算對證券登記規則做了適應性修訂，並對科創板股票股份登記制定了相應細則，一併發佈。

大陸證監會正式發佈設立科創板並試點註冊制的管理辦法和監管辦法，今日起實施。取自界...
大陸證監會正式發佈設立科創板並試點註冊制的管理辦法和監管辦法，今日起實施。取自界面新聞
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