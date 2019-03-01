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大陸寵物醫療商機大 市場規模年逾台幣1,200億元

2019-03-01 15:36聯合報 記者林則宏╱即時報導

據大陸中央電視台報導，大陸每年超過人民幣1,700億元的寵物市場中，以寵物醫療的商機最大。據統計，光是2017年寵物醫療市場規模達就達到人民幣280億元（約新台幣1,260億元）。而為照顧寵物健康，現在甚至已經用上CT、核磁共振成像等和人類同等級的高端醫療設備。

央視財經專題節目《經濟半小時》指出，隨著養寵物的人越來越多，大陸的寵物消費也被引爆。據《2018年中國寵物行業白皮書》消費報告顯示，2018年大陸約有7,355萬人養寵物，當年度寵物行業規模估計達到人民幣1,708億元（約新台幣7,686億元），而且2010至2020年期間保持年均30.9%的高增速發展。

調查還發現，年輕人是新興寵物消費的主力軍。尤其北上廣等大城市的年輕人，在「消費升級」追求自己生活品質的同時，也希望身邊的「小夥伴」生活也能更好，有些寵物主人甚至會為寵物花掉自己收入的一半。

大陸電商龍頭阿里巴巴近期利用線上平台數據，為大陸養寵物的人群勾勒出基本樣貌：年輕人是主力軍，其中「80後」、「90後」占比達70%以上，亦即多數寵物主人的年紀都還不到40歲，而且半數以上擁有大學及以上學歷。

報導稱，在所有的寵物消費中，寵物醫療規模排在第一位，2017年就達到人民幣280億元。

中國農業大學動物醫院被稱為是「寵物界的協和醫院」，這裡不但擁有一流的設備與資源，還擅長治療寵物的各種疑難雜症，因此長年擠滿了從大陸各地前來要為寵物求醫的主人。

中國農業大學動物醫院院長長夏兆飛說，該院每天大約會收到250至350個「病號」。近幾年，每年就診量約可成長10%至15%，而且已經運用到超音波、CT、核磁、PCR（聚合酶鏈式反應）、基因診斷、核酸診斷等高端檢驗設備與方法。

央視指出，不同於過去給動物看病只要靠聽診器、消炎藥就好，這幾年，中國農業大學動物醫院投入將近人民幣2,000萬元（約新台幣9,000萬元），購置了大量先進診療設備，「人能用到的檢查儀器，小動物幾乎都可以用到」。

中國農業大學動物醫院甚至擁有全中國唯一的動物專業影像團隊。報導稱，對於無法用語言描述症狀的小動物來說，它們比人類更需要影像團隊的協助。

對於近幾年寵物醫院、食品、寄養，等各類市場擴張迅速，中國人民大學國家發展與戰略研究院常務副院長聶輝華表示，這在很大程度上是與國民收入提高而帶來的消費升級有關。

大陸寵物商機龐大，各種寵物消費與服務也日益「擬人化」。圖中這家位於吉林省長春市的...
大陸寵物商機龐大，各種寵物消費與服務也日益「擬人化」。圖中這家位於吉林省長春市的寵物寄養店，老闆在寄養期間還會透過手機讓寵物與主人視訊。中新社
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寵物人民幣動物醫院
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