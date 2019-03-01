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影／童高歌挺華為「天下最美手機」網友：高級黑

2019-03-01 15:26世界日報 中國新聞組／北京1日電

一首讚揚華為的童歌《華為美》日前在網路上暴紅，MV中可見一群港珠澳孩童邊跳邊唱，高唱華為手機「天下最美」、「又好又美」。歌曲影片上傳後，不僅沒有引起共鳴，還遭網友嘲笑，更有人批評它太過民族主義，還有人說這是在對兒童洗腦。對此，華為也撇清關係，表示不知情也未參與。

本報系聯合報報導，華為近月不斷被美國及其盟友封殺，創辦人任正非之女、華為財務長孟晚舟更被加拿大當局應美國政府要求扣留。此後，中國掀起一陣「華為愛國潮」，甚至有公司要求員工使用華為手機，若使用iPhone會被處罰等。

珠海一家少兒聲樂教室近日更「唱好華為」，推出《華為美》歌曲MV，由中港澳三地兒童跳舞合唱，歌詞中又大讚「華為給我增智慧」、「華為為國爭光輝」、「中國芯片（晶片）最珍貴」。

網友看後紛紛吐槽：「這種傳到海外不是把華為往火坑裡推嘛」、「簡直自殺式營銷」、「聽得我起一身雞皮疙瘩」、「高級黑」。

環球時報則在官方推特帳號表示，這段影片是中國居民展現對這家中國電信設備大廠支持的方式。

據介紹，參與拍攝兒童們共有29人，包括11名領唱和18名合唱，其中3人來自香港，1人來自澳門，是名副其實的「中港澳兒童大合唱」。此外，他們身上都穿著「中國China」的愛國T恤。

《華為美》背後亦有濃厚的紅色背景，由受國務院津貼的作曲家鄭冷橫作曲，解放軍總政歌舞團著名詞作家李幼容和全國公安文聯簽約詞作家臧思佳作詞。

華為官方微博「花粉俱樂部」就《華為美》回應道，這部作品是在華為不知情、未參與的情況下，由網友自發創作。

港珠澳合唱華為「天下最美手機」。 世界日報記者賴錦宏／翻攝
港珠澳合唱華為「天下最美手機」。 世界日報記者賴錦宏／翻攝
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港珠澳合唱華為「天下最美手機」。 世界日報記者賴錦宏／翻攝
港珠澳合唱華為「天下最美手機」。 世界日報記者賴錦宏／翻攝
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