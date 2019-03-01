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比拚北上廣深！以「房」綁才、高新產業進駐 武漢搶人戰場開打

2019-03-01 14:57聯合新聞網 文／大數聚提供

圖為武漢地鐵2號線南延線珞雄路站大廳。中新社
圖為武漢地鐵2號線南延線珞雄路站大廳。中新社
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作者／程琪

2018年8月Linkedln就曾對旗下的會員進行調查，中國「北上廣深」城市仍然是海外華人心中所偏好的中國城市前四大，不僅蘊含著各種資源，高速城鎮化發展提升了社會環境的質量，科技創新更是加速當地產業轉型升級的步伐，進而吸引大批人口資源流入，為城市發展奠定下良好的基礎性優勢，無疑是中國最具競爭優勢的一線城市

然而，城市發展快速的同時，市場上存在著過度激烈的競爭局面，同質性企業競爭成為常見的發展態勢，求賢若渴的需求量也不斷上升，各大城市掀起一波波的搶人才計畫，尤以一線城市競爭狀態最為明顯，但也因此加大了對外市場招攬英才的開放程度，對於台灣剛畢業的大學生和已就業的人才而言，可為未來的工作職涯增添新的選擇機會。

表／大數聚提供
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面對中國各大城市的發展在近年迅速崛起，完善的基礎建設為城市發展帶來全新樣貌，不僅讓世界驚豔，更顛覆了台灣人對過往中國大陸的傳統印象，包含上海的都市繁華景色、深圳成為科技新創企業孵化的搖籃地等劇烈變化。在此透露出一個重要訊息，中國已在世界舞台中佔有重要的一席之地，並從開發中國家邁進已開發國家的身分，對於台灣發展而言，已不容再忽視中國巨大的變革發展趨勢。

冉冉而起的「武漢」，留住年輕人的秘訣

相比「北上廣深」這四大一線城市，位在中國華中區域的「武漢」顯得有些低調，但有關於武漢城市的各種話題卻從來沒有缺席過。

在新中國成立後的計劃經濟年代，武漢長期穩居了中國十大中新城市的行列，經濟地位更僅次於北京和上海。然而在中國改革開放後，武漢在中國經濟的排名退居到二線市場。如今，依靠著豐富的地理資源優勢和產業發展，正吸引各界人才的目光。

2017年，武漢正式啟動了「百萬人才留漢」政策，並出台了一系列吸引人才的舉措，其中最強勁的策略就是透過建設大學生保障性住房，讓更多的大學畢業生能留武漢就業，更提供了創業大學生以低於市價20%的購房機會，以及低於市價20%租金租房。對於剛步入社會的中國年輕人而言，滿足購房需求是一大誘因，因為政府為年輕人實現了買一套房不再是那麼遙不可及的事情。

由此可見，武漢的租房壓力不僅遠低於「北上廣深」城市，並且更小於天津、杭州、成都、南京等其他被稱為新一線城市的競爭者。意即在武漢工作，只要花費低於北京房租的一半就可以生活了，無疑是吸引年輕人的一大誘因。

圖／大數聚提供
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華中最強「大學生之城」，人才數量稱霸中國

據統計發現中國的大學高校數量以北京所涵蓋92間數量居冠，而繼北京之後，就是武漢排列第二。武漢是一座青春之城，據統計得知武漢在校大學生的數量竟高達120萬人次，在全世界都難尋對手，稱霸中國。

換言之，相當於每10人中，就有1人是大學生的比例，武漢不僅是全球大學生人數最多的城市，加上三項優勢條件：84所大學高校、95間科學研究所、120萬在校大學生與碩士生，更坐穩了大學生之城的美名，同時匯聚了各界優秀人才進駐這座城市。

表／大數聚提供
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近年來，開始有越來越多的年輕人不再執著於「北上廣深」城市，而是願意選擇武漢紮根生長。武漢在「雙一流」（註）學校和學科數量方面不僅遠高於周邊城市之外，當地政府更為年輕人製造新夢想，而吸引的人才不乏有當地的武漢大學生，也有許多外地赴漢的英杰才俊，著實為武漢未來發展提供穩定的智力資源，實現「大學之城、青春之城、夢想之城、創新之成」的目標。

（註：「雙一流」指中國要求建設的世界一流大學和一流學科）

高新產業快速發展，武漢光谷吸引各界精英薈萃

「武漢，每天不一樣。」是流行於武漢城市中的一句口號。

近年來有越來越多的高新產業進駐武漢，為這座城市持續注入新的血液。其中，最知名的代表就是武漢光谷產業區，以「光」命名，以「光」聞名，因為中國第一根17米的石英光纖就是在這裡誕生。

2001年，武漢正式創建了中國光電子產業基地，因而有「中國光谷」之稱。光電子產業也成為了首個千億級人民幣的高新技術產業，甚至光纖光纜的生產量佔據全球冠軍，國際市佔率超過25%以上，而中國市場更是佔約66%比例。

武漢的新發展未完，全篇文圖詳見：比拚「北上廣深」！以「房」綁才、高新產業進駐　武漢搶人戰場開打

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