大灣區港口群 香港拚「航運中心」龍頭

2019-03-01 14:32 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前推出，對區域內港口群發展定下明確目標：提升珠三角港口群國際競爭力，鞏固提升香港國際航運中心的地位。香港在全球海運高增值服務優勢明顯，將在國際聯繫上扮演更重要角色。

中新社報導，香港官方數據顯示，深圳、廣州和香港三地港口均列全球十大港口，正透過合作躍升為全世界最有競爭力的港口群之一。以過去兩年為例，三個港口總吞吐量每年合計超過6000萬個標準櫃，較東京灣區的700多萬個、紐約灣區的400多萬個及舊金山灣區的200多萬個，多好幾倍。

如此近距離的地域內存在多個大型港口，是否必然引發競爭？香港中文大學商學院決策科學與企業經濟學系教授張惠民認為不然。他說，三個港口可實現錯位發展、優勢互補，提升港口群的競爭合力。

張惠民指出，廣州港靠近內陸，主導內貿角色；深圳港口離貨源近，優勢是出口貿易；而香港作為自由貿易港，除繼續在進口貨運上扮演一定角色外，其中轉、集散業務短時間內內地港口也難以取代。 香港貿易發展局研究總監關家明說，灣區內港口在貨源、航線、營運管理等方面完全有空間進行更深度的分工與合作，在充分利用好現有設施下，可通過在建、擴建及提升的基建，讓不同港口相互配合，避免惡性競爭。

在發揮港口群「1+1+1＞3」效益的同時，如何發揮香港在港口群中的龍頭作用？張惠民認為，香港須向職能更為豐富的「航運中心」角色轉變。而香港本身在眾多與海運相關的高增值服務業務上，如船舶買賣及租賃、海運保險、國際仲裁甚至航運人才培訓等方面，已有一定基礎和相當優勢。

關家明表示，香港航運也可在地域範圍的進一步推廣上發揮其優勢。如在航運代理、航運保險、涉及航運的法律訴訟等方面，香港標準均較為國際化、全球化，如何把灣區內與灣區外的國際服務聯繫起來，香港在這方面有一些經驗可以分享。

張建宗：大灣建設 不會模糊兩制

香港政務司長張建宗昨在北京表示，「一國兩制」是香港在大灣區的優勢，不會因為推進大灣區建設而導致「兩制」界限模糊，也不會影響香港的單獨關稅區地位。他又稱港府會為在大灣區創業的香港青年提供創業補助、支援、輔導、引路及孵化的服務。

香港01報導，張建宗昨日在北京出席國務院新聞辦（國新辦）舉行的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》新聞發布會，這是首次有香港官員出席國新辦記者會。張建宗在會上表示，大灣區發展不會導致「兩制」界限模糊，影響香港獨立關稅區地位，而香港作為國際城市，可協助內地引入外資，與內地企業一同開拓海外市場。

另據明報報導，港府將通過和民間機構合作，為在大灣區創業的香港青年提供創業補助、支援、輔導、引路及孵化的服務，也會與廣東省政府合作，成立大灣區香港青年創新創業基地聯盟，建立一站式宣傳與相容平台，支持香港平台創業者到大灣區發展、落戶。

廣東省常務副省長林少春也表示，廣東省一如既往歡迎港澳人士到廣東發展，「港澳青年對在內地辦企業、登記，包括稅務辦理、銀行貸款，有很多不了解，我們會提供一站式服務」。

據報導，發改委副主任羅文昨在會上說，積極鼓勵港澳地區電信運營企業開展5G商用，將推動降低甚至取消粵港澳手機長途和漫遊費，還將研究制定和優化港澳單牌機動車進入內地行駛的措施。