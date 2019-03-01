MSCI提高A股權重 券商稱：外資短期難成陸股主導力量

2019-03-01 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



美國指數編製公司明晟公司（MSCI）1日宣布提高A股權重，將於今年底前分三階段將A股權重由5％提升至20％。大陸廣發證券最新發布的研究報告指出，未來十年內，A股外資持股占比可望因此提升至10%以上，平均每年淨流入外資規模將不會低於人民幣4,000億元（約新台幣1.8兆元）。但由於目前占比仍低，短期內外資仍難成為A股主導力量。

報告指，大陸自2014年11月開通滬深港通以來，陸股通北上資金就持續流入，尤其2016年起流入速度明顯加快。2016年、2017年及2018年北上資金分別淨流入人民幣607億元、1,997億元和2,942億元。

2015年12月A股外資持股占比約為1.06%，2018年12月已經達到2.4%。廣發證券表示，外資目前已經與A股公募基金、保險公司的持股規模形成三足鼎立之勢。

截至2018年12月底，外資持倉A股約人民幣1.15兆元。同期，大陸主動型公募基金持股規模約9,000億元，保險公司持有的股票及基金規模約人民幣1.9兆元。

報告稱，富時羅素與MSCI兩大國際指數相繼納入及提升A股權重下，預計2019年新增外資將達到人民幣5,000億元至6,000億元。此外，大陸先前將QFII額度從人民幣1,500億美元擴大至3,000億美元，也有助於吸引外資流入A股。

廣發證券指出，參考台灣與韓國股市過去經驗。台灣股市在納入MSCI後，外資持股占比從1997年的9%提高至2006年的23%，平均每年提高1.4個百分點；韓國股市在納入MSCI後，外資持股占比從1992年的4%提高至2001年的15%，平均每年提高1.1個百分點。

若依據台韓過去經驗，預計A股未來十年內，外資持股占比可望從目前的2.4%提升至10%以上，平均每年外資淨流入規模將超過人民幣4,000億元，並在未來一至兩年就將超越保險和公募基金，成為A股最重要的機構投資者。