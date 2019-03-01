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貓爪杯搶破頭 陸星巴克：庫存3000個1日下午開售

2019-03-01 12:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸星巴克日前推出限量款「貓爪杯」，不僅造成轟動、引發大陸民眾徹夜排隊，甚至有民眾為此大打出手，大陸星巴克官微1日發布全新的開售時間，取消原定的3月2日和3日各發售1000個的計畫，改為3月1日下午3點在星巴克天貓官方旗艦店，一次性發售剩餘3000個貓爪杯。

大陸星巴克26日上市2019春季櫻花系列，其中限量、造型獨特又可愛的「貓爪杯」，雙層玻璃設計，只有177ml的容量，看著飲料注入杯中，漸漸變成粉紅色的貓爪，讓許多網友瞬間融化，引發搶購潮，有網友為此在前一晚11點就到門市搭帳篷排隊，還出現為了搶杯子大打出手，被質疑是飢餓行銷。

對於這次轟動，大陸星巴克官微發布長文表示，出現「一杯難求」這樣的情況，確實在意料之外，獲悉「貓爪杯」在門市一售而空，同時也從各種管道聽到很多朋友們的心聲後，第一時間就對現有產能、製作周期等各項條件進行評估，盡最大努力加訂4,000個備貨的方案。

官微指出，為了讓每一位顧客都有公平的購買機會，此款產品沒有任何形式的內購，並特別選擇了更加公開透明的第三方線上零售平台進行發售。

由於2月28日的首日線上發售反應熱烈，極短的時間內1,000個「貓爪杯」就銷售一空，為了儘快回應朋友們的熱情，決定取消原定的3月2日和3日各發售1000個的計畫，改為3月1日下午3點，在星巴克天貓官方旗艦店一次性發售剩餘3,000個「貓爪杯」。

大陸星巴克官微截圖。
大陸星巴克官微截圖。
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