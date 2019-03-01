遭美封殺 華為仍在MWC搶到5G合約

2019-03-01 12:07 世界日報 中國新聞組╱北京1日電



中國電信巨頭華為。美聯社 分享 facebook 中國電信巨頭華為技術公司雖遭美國號召盟邦攜手封殺，仍在西班牙舉辦的全球行動通訊大會（MWC）爭取到許多5G通訊設備銷售合約。

中央社報導，外界眼中遮遮掩掩的華為公司在展期到2月28日為止的西班牙巴塞隆納通訊大會期間，發動了媒體宣傳。此時美國指控，全球電信基礎設施所採用的華為廉價設備，有如中國當局情報偵蒐和破壞行動的屠城木馬。

在本屆全球行動通訊大會開幕前夕，華為主管人員舉行了若干記者會，堅決否認美方指控。西歐地區部總裁彭博告訴記者：「我們必須提高透明度，也就是要多多公開發言。」

華為輪值董事長郭平日前以英語對媒體表示：「美國對我們5G設備的安全指控沒有證據，什麼證據也沒有，而諷刺的是，雲端法案容許美國實體跨越國界存取資料。」此說引起通訊大會若干出席電信商和政府代表團共鳴。

馬拉威通訊科技部長說：「若經證實，安全是件值得關切的事，但目前我們只聽到美國對於華為的猜測。」

華為宣布，已在通訊大會上與10家通訊商簽署了10項5G商業合約或合夥協議，包括瑞士Sunrise、冰島Nova、沙烏地阿拉伯STC以及土耳其Turkcell。

另據新華社報導，華為無線產品線首席營銷官周躍峰指出，過去全球3G用戶達到5億前後花了約10年時間，4G用戶達到5億則花了大約5年時間。但他預期，全球5G用戶達到5億將只需要3年時間。

周躍峰表示，過去終端的發展往往滯後於網路發展，但是這一次，第五代行動通信技術（5G）智慧型手機與5G網路同步成熟，這是通信史上的第一次，將使得5G的發展呈現前所未有的快。

周躍峰說，5G網路的初步部署不僅能讓行動互聯網用戶獲得極致體驗，還將推動物聯網創新，進而推動行動互聯網產業的新一代轉型。