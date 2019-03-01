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川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

2月財新中國製造業PMI報49.9 創近三個月新高

2019-03-01 11:35聯合報 記者林則宏╱即時報導

3月1日公布的2月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）來到49.9，較1月回升1.6個百分點，已逼近榮枯分界線，為近三個月以來最高。但此一走勢與大陸國家統計局前一日發布的製造業PMI再次出現背離。

大陸官方版2月製造業PMI為49.2，較1月下降0.3個百分點，為連續三個月位於代表經濟落入收縮區間的50下方，為2016年3月以來最低值。

據《財新網》報導，從分項數據來看，兩個製造業PMI存在一定差異。在財新中國製造業PMI中，生產指數回升至擴張區間，原材料庫存指數在收縮區間回升，經營預期指數在擴張區間回落。

但在大陸國家統計局製造業PMI中，生產指數自2009年2月以來首次落入收縮區間，原材料庫存指數在收縮區間繼續下降，經營預期指數明顯回升。

相同的是，兩個新訂單指數均回升至擴張區間，新出口訂單指數下降且均處於收縮區間，顯示內需改善，外需惡化；兩個產成品庫存指數和就業指數均在收縮區間繼續下降；原材料指數和出廠價格指數均有所回升。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，伴隨著地方專項債的提前啟動發行以及貨幣政策有針對性調整，中國2月製造業景氣度或在基建的帶動下出現明顯修復，但實體經濟的預期依然不彰，企業生產謹慎、庫存收縮，穩定友好的政策環境對製造業投資和經濟增長來說，依然至關重要。

報導稱，受春節因素影響，1、2月經濟數據往往波動較大，若將兩個月合併來看，兩個製造業PMI差距並不大，都處於較低水準。不過，近期新訂單回升和中美貿易摩擦緩和，一定程度上帶動了預期的邊際改善。

另，在積極財政政策加力增效的政策基調下，與往年相比，2019年新增地方債發行明顯加速，今年前兩個月已累計發行近人民幣8,000億元，地方財政支出進度明顯加快，基建對經濟增長的「托底作用」（支撐作用）開始顯現，但並未扭轉經濟下行趨勢。

在先前大陸各省級兩會上，大部分省份都下調了2019年增長目標。財新網預期，在即將召開的全國兩會上，今年中國大陸經濟增長目標下調、提高赤字率將是「大概率事件」。這些政策變動與中美貿易談判進展，都將對未來的中國經濟走勢預期產生重要影響。

2月財新中國製造業PMI來到49.9，為近三個月最高。圖為河北省唐山市一家汽車變...
2月財新中國製造業PMI來到49.9，為近三個月最高。圖為河北省唐山市一家汽車變速箱生產企業。（新華社）
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