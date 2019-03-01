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MSCI調升A股權重 陸股周五開盤全面走揚

2019-03-01 09:46聯合報 記者林則宏╱即時報導

MSCI決定今年內將A股權重從5%提高至20%激勵，陸股1日開盤全面走高，創業板指數漲幅更超過1.5%。

北京時間3月1日上午6時左右，MSCI宣布2019年底前，分三步將A股權重由目前的5%提高至20%。具體時間表為，今年5月先提高至10%，9月提高至15%，最終於11月擴大至20%。

大陸中信建投、華創證券等多家券商早前預估，若MSCI將A股權重從5%提升至20%，將為陸股帶來的增量資金超過人民幣4,000億元（約新台幣1.8兆元）。

NSCI年底前分三步驟將A股權重提升至20%後，總計會有253檔大型股和168檔中型股被納入，其中包含27檔創業板股，屆時A股在MSCI新興市場指數中的占比將達到3.3%。

MSCI同時表示，在此次諮詢過程中，國際投資者也普遍強調，未來若要將權重從20%的基礎上進一步提高，將需要中國監管層解決一系列市場准入等方面問題，主要包括：對於對沖工具和衍生品的使用限制，對A股結算周期短的擔憂，滬深港通交易休息日問題，以及綜合交易機制（Omnibus trading mechanism）的可行性。

今年以來，外資進入A股的規模已經明顯加快，從而推動陸股快速走揚。據統計，2018年全年，北上資金淨流入的規模為人民幣2,940億元，但今年初至2月22日，北上資金累計資金淨流入規模就已達到1,120億元。

上證綜指2月累計上漲13.79%；深證成指累計上漲20.76%；創業板指數累計漲幅更達25.06%；中小板指數累計上漲21.86%。陸股2月表現領先全球主要股市。

德意志銀行亞洲股票策略分析師Will Stephens接受上海第一財經訪問時表示，A股是今年以來表現最出眾的股市之一，尤其近日成交量明顯擴大。去年MSCI將235檔A股大盤股納入其新興市場指數，進一步提高了全球投資者的資產多樣化。

Will Stephens預期，MSCI決定將A股權重擴大至20%，將有助於進一步擴大對市場的積極影響並持續引入更多外資。

MSCI周五還同時宣布另外兩項重要決定，分別是從2019年5月的半年度指數評審開始，將深圳創業板加入符合MSCI指數條件的證券交易所名單；另，2019年11月，將中盤A股以20%的權重納入MSCI指數，時間較MSCI原來徵求意見的2020年5月提前。

受MSCI決定今年內將A股權重從5%提高20%激勵，陸股1日開盤全面走高。（新華...
受MSCI決定今年內將A股權重從5%提高20%激勵，陸股1日開盤全面走高。（新華社）
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