京東股價創五個半月新高 第四季EPS超預期

2019-03-01 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



京東28日宣布，受2018年雙十一網購熱潮帶動下，京東第四季交出了讓華爾街意外的盈利成績，第四季調整後每股盈利（EPS）人民幣0.51元；但行銷成本和研發投入拖累去年全年淨利潤由盈轉虧。

財報公布一小時後，中概股京東在美股盤前漲幅擴大至12%，當天京東開高，盤初一度漲至28.62美元、日內漲約10%，但之後隨著美股大盤震盪下跌，漲幅明顯收窄，最終收漲6.7%，收報27.71美元，盤中和收盤均創去年9月13日以來新高。

華爾街見聞報導，京東集團公布2018年第四季和全年業績，2018年第四季營收為人民幣1348億元，年增22.4%，市場預估人民幣1324.7億元；儘管連續五個季度營收破人民幣千億，但第四季營收年增率連續第二個季度低於30%。

此外，2018年全年營收為人民幣4,620億元，年增27.5%。

2018年第四季淨虧損為人民幣48億元，去年同期為淨虧損人民幣9億元。

京東物流CEO王振輝解釋，去年淨利潤大幅下滑「主要在於京東在研發投入上的增加以及行銷等成本的不斷提升。」

2018年活躍用戶數為3.053億，年增4%，增速跌入個位數區間。

京東表示，去年第四季和第三季的季度活躍用戶數，分別年增20%和 22%。

不過之前唯品會公布的第四季財報顯示，2018年全年活躍用戶數增長5%至6050萬，這也代表京東12個月活躍用戶數同比增速慢於唯品會。

京東第四季GMV年增率呈下滑趨勢，低於30%；第四季度京東GMV達到人民幣5144億元，年增28%。

京東預計，2019年第一季度淨收入介於1180億元人民幣至1220億元人民幣之間，同比增長約為18%至22%之間。

路透援引分析師和高管指出，包括智慧手機和電器在內的大件商品銷售額下降，是京東和競爭對手阿里巴巴銷售額下降背後的原因。

京東CEO劉強東在財報中表示，2018年第四季，京東在核心品類的銷售收入增速持續高於行業平均水準。

京東集團首席財務官黃宣德也指出，總體上看，第四季收入和利潤表現穩健，體現出京東很好地平衡了當下財務收入與未來發展投資的需求，「尤為重要的是，核心業務京東商城利潤率不斷攀升」。

財報公布後的電話會議上，京東商城CEO徐雷認為，第三季到第四季活躍用戶增長約6%，「目前我們用戶數量增長還是比較健康的。」