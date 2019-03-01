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MLB／史上最高價合約！13年3.3億美元 哈波前進費城

MSCI將擴大納入A股權重至20% 2.4兆美元活水注入A股

2019-03-01 07:04聯合報 記者林宸誼╱即時報導

在宣布將納入A股權重翻倍半年後，國際指數編制公司明晟（MSCI）又決定，更大幅度提高權重，將A股納入因數由5%提高至20%，分別在今年5月、8月和11月逐步提升。11月將以20%納入因數加入中盤A股。

中新社旗下新媒體中新經緯報導，光大證券認為，按照計畫實施時間軸順序，2019年8月，A股大盤股納入因數由5%提升至20%，將吸引外資661億美元；2020年5月，進一步以20%因數納入中盤股，對應流入外資合計788億美元。這代表到2020年，一旦擴權計畫成功，新增的資金為近790億美元（新台幣2.4兆元）。

華爾街見聞報導， MSCI將在今年5月半年度指數評審時，擴大至10%，8月季度指數評審時升至15%，最終11月升至20%。同在11月，將中盤A股以20%的納入因數一步納入MSCI中國指數。三步驟完成後，MSCI新興市場指數將涵蓋253檔A股大盤股、168檔A股中盤股，形式上的權重占3.3%。

MSCI的CEO Henry Fernandez表示，大陸開放的速度比大部分人認為的要快，不但沒有出現任何倒退，而且還在加快開放的腳步。

MSCI公布決定後，1日離岸人民幣兌美元上漲逾90點，在MSCI宣布擴大A股納入之後最高觸及6.6943元。

中信建投分析，從分佈占比看，陸股通資金主要流向MSCI成分股。其中，銀行、家電、食品飲料、非銀金融與電子是前五大流入行業。最有可能從納入MSCI中受益的行業包括非銀金融、銀行、公用事業、食品飲料等。

國信證券研報認為，從統計情況來看，外資更青睞行業龍頭公司。部分A股龍頭公司外資的成交金額已經接近半數或以上，而且該比例呈現不斷上升的趨勢。這意味著外資對這些股票的定價權越來越強勢，這些行業龍頭也將繼續受益于MSCI擴容帶來的外資流入。

MSCI這次提高納入因數在機構預料之中，第一財經報導，多家大型外資機構向MSCI表示支持擴大納入A股，但對今年就提高到20%持保留意見，部分認為擴至10%可能更合理。

值得一提的是，早在去年6月MSCI正式將A股納入其新興市場指數以前，就有外資開始佈局跡象。

招商證券宏觀謝亞軒團隊統計，截至去年末，境外機構持有的人民幣資產規模為人民幣4.85兆元，其中股票資產減少人民幣229億元，但實際上大幅增持了人民幣3355億元A股，市值下降主要源於市場持續調整導致外資累計浮虧人民幣3600億元。

國信策略研究認為，整體來看外資對A股的佈局戰線已經持續了三個季度，今年年初力度有所增強。以資料看，從去年12月底開始外資就已經持續流入，而1月開始資金流入呈現加速趨勢，截至2月12日數據，2019年外資透過滬深港通流入的資金量已達人民幣761億，比2018年第四季外資流入的總和還多，其中1月的資金流入量創下歷史新高。

MSCI是摩根士丹利資本國際公司（明晟公司），美國著名的指數編制公司，也是全球影響力最大的指數提供商之一，客戶包括了98%的全球頂級基金。全球有超6000家指數基金跟蹤MSCI指數，約有1.7兆美元的資產持有MSCI新興市場指數。

圖/中國證券報
圖/中國證券報
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